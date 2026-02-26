Государственная поддержка оружейников: предприятия ОПК получили более 6,6 млрд грн льготных кредитов

Украинские оборонные предприятия получили 108 льготных кредитов на общую сумму 6,67 млрд грн. Государственная программа позволяет производителям привлекать средства под 5% годовых для производства и модернизации вооружения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

На этапе проработки находится еще 81 заявка от украинских оружейников на сумму 6,32 млрд грн для расширения производственных мощностей.

Направления финансирования

Льготные кредиты направляются на обеспечение полного цикла производства, включающего:

разработку и изготовление новых образцов вооружения;

ремонт и модернизацию военной техники;

производство боеприпасов и их составных частей;

обновление производственных линий и мощностей.

Условия финансирования

Механизм поддержки подразумевает распределение процентной нагрузки между государством и заемщиком. Базовая ставка банка установлена на уровне до 23% годовых. Государство компенсирует разницу таким образом, чтобы фактическая ставка на предприятии составляла 5% годовых. Также предусмотрена возможность привлечения государственных гарантий согласно правительственным решениям.

Советник министра обороны Анна Гвоздяр отметила: "Мы создаем условия, при которых украинские производители могут планировать развитие и инвестировать в модернизацию без критической финансовой нагрузки".

Критерии участия

Программа доступна для предприятий, официально признанных критически важными для функционирования экономики в особый период в сфере ОПК. Проект был введен в 2024 году для быстрого масштабирования выпуска военной техники и вооружения на территории Украины.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения оборонно-промышленный комплекс Украины увеличил свои производственные мощности в 50 раз. На сегодняшний день потенциал отрасли оценивается в $50 млрд. Благодаря этому росту внутренние производители обеспечивают более половины потребностей Сил обороны в вооружении.