Развитие оборонной отрасли: за время войны производственные мощности украинского ОПК выросли до $50 млрд
С начала полномасштабного вторжения оборонно-промышленный комплекс Украины увеличил свои производственные мощности в 50 раз. На сегодняшний день потенциал отрасли оценивается в $50 млрд. Благодаря этому росту внутренние производители обеспечивают более половины потребностей Сил обороны в вооружении.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Эти данные обнародовала советница министра обороны Анна Гвоздяр во время дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности. Мероприятие стало площадкой для обсуждения новой архитектуры безопасности Европы и интеграции украинского производства в европейскую систему.
Она отметила, что Украина уже доказала свою способность быстро масштабировать оборонное производство даже в условиях полномасштабной войны.
"Мы становимся надежным партнером, который помогает Европе развивать новейшую систему обороны, в частности через создание совместных производств, чтобы усиливать как собственную способность, так и состоятельность партнеров", - заявила Гвоздяр.
Новые соглашения
В рамках конференции украинские оборонные компании достигли договоренностей о запуске совместных проектов. Приоритетными направлениями стали:
- производство разведывательных беспилотных летательных аппаратов;
- создание ударных дронов средней дальности;
- выпуск многороторных дронов;
- разработка и производство наземных беспилотных систем
Выставка ZBROYA
Потенциал индустрии продемонстрирован в Украинском доме в Мюнхене. На специализированной выставке ZBROYA представлены действующие образцы и макеты украинского вооружения. Основной фокус экспозиции был направлен на:
- современные беспилотные системы разных типов;
- технологии противодействия дронам типа Shahed;
- новейшие разработки в области РЭБ и защиты инфраструктуры.
Напомним, в феврале у странских предприятий оборонно-промышленного комплекса получили первые разрешения на экспорт оружия. Все решения находятся под государственным контролем и учитывают приоритетные потребности ВСУ.