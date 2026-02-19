Запланована подія 2

Развитие оборонной отрасли: за время войны производственные мощности украинского ОПК выросли до $50 млрд

оружие, ОПК
ОПК Украины увеличил свои производственные мощности в 50 раз. / Минобороны

С начала полномасштабного вторжения оборонно-промышленный комплекс Украины увеличил свои производственные мощности в 50 раз. На сегодняшний день потенциал отрасли оценивается в $50 млрд. Благодаря этому росту внутренние производители обеспечивают более половины потребностей Сил обороны в вооружении.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Эти данные обнародовала советница министра обороны Анна Гвоздяр во время дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности. Мероприятие стало площадкой для обсуждения новой архитектуры безопасности Европы и интеграции украинского производства в европейскую систему.

Она отметила, что Украина уже доказала свою способность быстро масштабировать оборонное производство даже в условиях полномасштабной войны.

"Мы становимся надежным партнером, который помогает Европе развивать новейшую систему обороны, в частности через создание совместных производств, чтобы усиливать как собственную способность, так и состоятельность партнеров", - заявила Гвоздяр.

Новые соглашения

В рамках конференции украинские оборонные компании достигли договоренностей о запуске совместных проектов. Приоритетными направлениями стали:

  • производство разведывательных беспилотных летательных аппаратов;
  • создание ударных дронов средней дальности;
  • выпуск многороторных дронов;
  • разработка и производство наземных беспилотных систем

Выставка ZBROYA

Потенциал индустрии продемонстрирован в Украинском доме в Мюнхене. На специализированной выставке ZBROYA представлены действующие образцы и макеты украинского вооружения. Основной фокус экспозиции был направлен на:

  • современные беспилотные системы разных типов;
  • технологии противодействия дронам типа Shahed;
  • новейшие разработки в области РЭБ и защиты инфраструктуры.

Напомним, в феврале у странских предприятий оборонно-промышленного комплекса получили первые разрешения на экспорт оружия. Все решения находятся под государственным контролем и учитывают приоритетные потребности ВСУ.

Автор:
Татьяна Ковальчук