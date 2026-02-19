Розбудова оборонної галузі: за час війни виробничі потужності українського ОПК зросли до $50 млрд

З початку повномасштабного вторгнення оборонно-промисловий комплекс України збільшив свої виробничі потужності у 50 разів. На сьогодні потенціал галузі оцінюється у $50 млрд. Завдяки цьому зростанню внутрішні виробники забезпечують понад половину потреб Сил оборони в озброєнні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Ці дані оприлюднила радниця міністра оборони Ганна Гвоздяр під час дискусії на Мюнхенській безпековій конференції. Захід став майданчиком для обговорення нової архітектури безпеки Європи та інтеграції українського виробництва в європейську систему.

Вона наголосила, що Україна вже довела свою здатність швидко масштабувати оборонне виробництво навіть в умовах повномасштабної війни.

"Ми стаємо надійним партнером, який допомагає Європі розбудовувати новітню систему оборони, зокрема через створення спільних виробництв, щоб посилювати як власну спроможність, так і спроможність партнерів" — зазначила Гвоздяр.

Нові угоди

У межах конференції українські оборонні компанії досягли домовленостей про запуск спільних проектів. Пріоритетними напрямками стали:

виробництво розвідувальних безпілотних літальних апаратів;

створення ударних дронів середньої дальності;

випуск багатороторних дронів;

розробка та виробництво наземних безпілотних систем.

Виставка ZBROYA

Потенціал індустрії було продемонстровано в Українському домі в Мюнхені. На спеціалізованій виставці ZBROYA були представлені діючі зразки та макети українського озброєння. Основний фокус експозиції був спрямований на:

сучасні безпілотні системи різних типів;

технології протидії дронам типу Shahed;

новітні розробки в галузі РЕБ та захисту інфраструктури.

Нагадаємо, у лютому українські підприємства оборонно-промислового комплексу отримали перші дозволи на експорт зброї. Всі рішення перебувають під державним контролем і враховують пріоритетні потреби ЗСУ.