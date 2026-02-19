Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,51

51,35

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Розбудова оборонної галузі: за час війни виробничі потужності українського ОПК зросли до $50 млрд

зброя, ОПК
ОПК України збільшив свої виробничі потужності у 50 разів. / Міноборони

З початку повномасштабного вторгнення оборонно-промисловий комплекс України збільшив свої виробничі потужності у 50 разів. На сьогодні потенціал галузі оцінюється у $50 млрд. Завдяки цьому зростанню внутрішні виробники забезпечують понад половину потреб Сил оборони в озброєнні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Ці дані оприлюднила радниця міністра оборони Ганна Гвоздяр під час дискусії на Мюнхенській безпековій конференції. Захід став майданчиком для обговорення нової архітектури безпеки Європи та інтеграції українського виробництва в європейську систему.

Вона наголосила, що Україна вже довела свою здатність швидко масштабувати оборонне виробництво навіть в умовах повномасштабної війни.

"Ми стаємо надійним партнером, який допомагає Європі розбудовувати новітню систему оборони, зокрема через створення спільних виробництв, щоб посилювати як власну спроможність, так і спроможність партнерів" — зазначила Гвоздяр.

Нові угоди

У межах конференції українські оборонні компанії досягли домовленостей про запуск спільних проектів. Пріоритетними напрямками стали:

  • виробництво розвідувальних безпілотних літальних апаратів; 
  • створення ударних дронів середньої дальності; 
  • випуск багатороторних дронів; 
  • розробка та виробництво наземних безпілотних систем.

Виставка ZBROYA

Потенціал індустрії було продемонстровано в Українському домі в Мюнхені. На спеціалізованій виставці ZBROYA були представлені діючі зразки та макети українського озброєння. Основний фокус експозиції був спрямований на:

  • сучасні безпілотні системи різних типів; 
  • технології протидії дронам типу Shahed; 
  • новітні розробки в галузі РЕБ та захисту інфраструктури.

Нагадаємо, у лютому українські підприємства оборонно-промислового комплексу отримали перші дозволи на експорт зброї. Всі рішення перебувають під державним контролем і враховують пріоритетні потреби ЗСУ.

Автор:
Тетяна Ковальчук