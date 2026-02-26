Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,24

--0,02

EUR

50,96

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,30

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Державна підтримка зброярів: підприємства ОПК отримали понад 6,6 млрд грн пільгових кредитів

військовий ЗСУ, зброя
Українські зброярі отримали 108 пільгових кредитів на розвиток виробництва / Сухопутні війська ЗСУ

Українські оборонні підприємства отримали 108 пільгових кредитів на загальну суму 6,67 млрд грн. Державна програма дозволяє виробникам залучати кошти під 5% річних для виготовлення та модернізації озброєння.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

На етапі опрацювання перебуває ще 81 заявка від українських зброярів на суму 6,32 млрд грн для розширення виробничих потужностей.

Напрямки фінансування

Пільгові кредити спрямовується на забезпечення повного циклу виробництва, що включає:

  • розробку та виготовлення нових зразків озброєння; 
  • ремонт та модернізацію військової техніки; 
  • виробництво боєприпасів та їхніх складових частин; 
  • оновлення виробничих ліній та потужностей.

Умови фінансування

Механізм підтримки передбачає розподіл відсоткового навантаження між державою та позичальником. Базова ставка банку встановлена на рівні до 23% річних. Держава компенсує різницю таким чином, щоб фактична ставка для підприємства становила 5% річних. Також передбачена можливість залучення державних гарантій згідно з урядовими рішеннями.

Радниця міністра оборони Ганна Гвоздяр зазначила: "Ми створюємо умови, за яких українські виробники можуть планувати розвиток та інвестувати у модернізацію без критичного фінансового навантаження".

Критерії участі

Програма доступна для підприємств, які офіційно визнані критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК. Проєкт був запроваджений у 2024 році з метою швидкого масштабування випуску військової техніки та озброєння на території України.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення оборонно-промисловий комплекс України збільшив свої виробничі потужності у 50 разів. На сьогодні потенціал галузі оцінюється у $50 млрд. Завдяки цьому зростанню внутрішні виробники забезпечують понад половину потреб Сил оборони в озброєнні.

Автор:
Тетяна Ковальчук