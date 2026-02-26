Державна підтримка зброярів: підприємства ОПК отримали понад 6,6 млрд грн пільгових кредитів

Українські оборонні підприємства отримали 108 пільгових кредитів на загальну суму 6,67 млрд грн. Державна програма дозволяє виробникам залучати кошти під 5% річних для виготовлення та модернізації озброєння.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

На етапі опрацювання перебуває ще 81 заявка від українських зброярів на суму 6,32 млрд грн для розширення виробничих потужностей.

Напрямки фінансування

Пільгові кредити спрямовується на забезпечення повного циклу виробництва, що включає:

розробку та виготовлення нових зразків озброєння;

ремонт та модернізацію військової техніки;

виробництво боєприпасів та їхніх складових частин;

оновлення виробничих ліній та потужностей.

Умови фінансування

Механізм підтримки передбачає розподіл відсоткового навантаження між державою та позичальником. Базова ставка банку встановлена на рівні до 23% річних. Держава компенсує різницю таким чином, щоб фактична ставка для підприємства становила 5% річних. Також передбачена можливість залучення державних гарантій згідно з урядовими рішеннями.

Радниця міністра оборони Ганна Гвоздяр зазначила: "Ми створюємо умови, за яких українські виробники можуть планувати розвиток та інвестувати у модернізацію без критичного фінансового навантаження".

Критерії участі

Програма доступна для підприємств, які офіційно визнані критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК. Проєкт був запроваджений у 2024 році з метою швидкого масштабування випуску військової техніки та озброєння на території України.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення оборонно-промисловий комплекс України збільшив свої виробничі потужності у 50 разів. На сьогодні потенціал галузі оцінюється у $50 млрд. Завдяки цьому зростанню внутрішні виробники забезпечують понад половину потреб Сил оборони в озброєнні.