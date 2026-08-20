Государственный долг США превысил $40 триллионов: каковы последствия для экономики

Общий непогашенный государственный долг США достиг $40,047 триллиона. Сумма включает казначейские ценные бумаги во владении в обращении на $32,27 триллиона и внутригосударственные долговые активы на $7,78 триллиона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

"Сорок триллионов долларов долга существуют не только в государственных счетах; они ощущаются во всей экономике и так или иначе падают на кошельки людей", - сказала президент Комитета федерального бюджета Майя Макгинеас.

Как рос долг

Долговой счет федерального правительства вырос более чем в два раза менее чем за десятилетие. В январе 2017 года показатель составил $19,95 триллиона. Треть этого роста состоялась за два года государственных заимствований для финансирования мер реагирования на пандемию COVID-19 при президентстве Дональда Трампа и Джо Байдена.

За первый срок Трампа долг вырос на $7,8 триллиона, за каденцию Байдена – на $8,4 триллиона, а с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года – еще на $3,8 триллиона. Суммарно за два срока Трампа долг вырос на 11,6 триллиона долларов. Отметка в $40 триллионов была достигнута менее чем через пять месяцев после достижения $39 триллионов.

Общий федеральный долг превышает годовой объем производства США ориентировочно на 20%.

По словам Макгинеаса , рост долга может увеличивать расходы бюджета на проценты и ограничивать возможности финансировать другие программы.

Проценты стоят более $1 трлн.

За последние 12 месяцев расходы США на выплату процентов по государственному долгу превысили $1 трлн. Этот показатель более чем вдвое выше, чем в 2020 году.

В июле дефицит федерального бюджета США составил $432 млрд. За первые 10 месяцев 2026 финансового года он уже превысил дефицит за весь 2025 финансовый год.

Рост долга также оказывает влияние на рынок государственных облигаций. Более высокая доходность казначейских бумаг может повышать стоимость ипотечных, автомобильных и других кредитов.

По оценке Бюджетного управления Конгресса США законодательный пакет Трампа на второй срок может увеличить государственный долг еще на $4,7 трлн.

Напомним, в феврале прошлого года Дональд Трамп заявил, что его администрация изучает выплаты по долгам казначейства по возможному мошенничеству, и предположил, что долг США в размере 36 триллионов долларов может быть не столь высоким.