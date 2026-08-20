Державний борг США перевищив $40 трильйонів: які наслідки для економіки

Загальний непогашений державний борг США досяг $40,047 трильйона. Сума включає казначейські цінні папери у володінні в обігу на $32,27 трильйона та внутрішньодержавні боргові активи на $7,78 трильйона.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

"Сорок трильйонів доларів боргу існують не лише в державних рахунках; вони відчуваються в усій економіці та так чи інакше падають на гаманці людей", — сказала президентка Комітету федерального бюджету Майя Макгінеас.

Як зростав борг

Борговий рахунок федерального уряду зріс більш ніж удвічі менш ніж за десятиліття. У січні 2017 року показник становив $19,95 трильйона. Третина цього зростання відбулася за два роки державних запозичень для фінансування заходів реагування на пандемію COVID-19 за президентства Дональда Трампа та Джо Байдена.

За перший термін Трампа борг зріс на $7,8 трильйона, за каденцію Байдена — на $8,4 трильйона, а з моменту повернення Трампа до Білого дому в січні 2025 року — ще на $3,8 трильйона. Сумарно за два терміни Трампа борг виріс на $11,6 трильйона. Позначка в $40 трильйонів була досягнута менш ніж через п'ять місяців після досягнення $39 трильйонів.

Наразі загальний федеральний борг перевищує річний обсяг виробництва США орієнтовно на 20%.

За словами Макгінеас, зростання боргу може збільшувати витрати бюджету на відсотки та обмежувати можливості фінансувати інші програми.

Відсотки коштують понад $1 трлн

За останні 12 місяців витрати США на виплату відсотків за державним боргом перевищили $1 трлн. Цей показник більш ніж удвічі вищий, ніж у 2020 році.

У липні дефіцит федерального бюджету США становив $432 млрд. За перші 10 місяців 2026 фінансового року він уже перевищив дефіцит за весь 2025 фінансовий рік.

Зростання боргу також впливає на ринок державних облігацій. Вища дохідність казначейських паперів може підвищувати вартість іпотечних, автомобільних та інших кредитів.

За оцінкою Бюджетного управління Конгресу США, законодавчий пакет Трампа на другий термін може збільшити державний борг ще на $4,7 трлн.

Нагадаємо, у лютому минулого року Дональд Трамп заявив, що його адміністрація вивчає виплати за боргами казначейства щодо можливого шахрайства, і припустив, що борг США у розмірі 36 трильйонів доларів може бути не таким високим.