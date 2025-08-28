"Государственный оператор тыла" закупил 40 тысяч тактических наушников по стандартам НАТО

"Государственный оператор тыла" (ГОТ) Министерства обороны Украины успешно завершил закупку тактических наушников, отвечающих стандартам НАТО. Общая стоимость закупки, включающая 40 000 единиц, составляет 635,3 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу министерства.

Технические требования к наушникам, утвержденные в феврале 2025 года, были значительно ужесточены. Они гарантируют высокий уровень шумозащиты (от 29 дБ), надежность и устойчивость к экстремальным погодным условиям.

По словам Никиты Чичкана, директора программы вещевого обеспечения ДОТ, эта закупка является важным шагом к интеграции системы материально-технического обеспечения Украины в стандарты НАТО.

"Это не просто новая позиция в номенклатуре - это гарантия безопасности, совместимости и надежности оборудования, которое уже этой осенью получат военные", - отметил он.

Производство наушников осуществляется в одной из стран ЕС. Первые партии ожидаются уже этой осенью, после чего они будут переданы военнослужащим.

Напомним, в конце июля ДОТ объявил о новой волне тендеров на поставку предметов вещевого имущества для военных.