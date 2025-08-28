Запланована подія 2

"Державний оператор тилу" закупив 40 тисяч тактичних навушників за стандартами НАТО

військовослужбовці ЗСУ
ДОТ закупив 40 тисяч тактичних навушників. / Сухопутні війська ЗСУ

"Державний оператор тилу" (ДОТ) Міністерства оборони України успішно завершив закупівлю тактичних навушників, які відповідають стандартам НАТО. Загальна вартість закупівлі, що включає 40 000 одиниць, становить 635,3 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу міністерства.

Технічні вимоги до навушників, затверджені у лютому 2025 року, були значно посилені. Вони гарантують високий рівень шумозахисту (від 29 дБ), надійність та стійкість до екстремальних погодних умов.

За словами Микити Чічкана, директора програми речового забезпечення ДОТ, ця закупівля — важливий крок до інтеграції системи матеріально-технічного забезпечення України до стандартів НАТО.

"Це не просто нова позиція у номенклатурі – це гарантія безпеки, сумісності та надійності обладнання, яке вже цієї осені отримають військові", — зазначив він.

Виробництво навушників здійснюється в одній із країн ЄС. Перші партії очікуються вже цієї осені, після чого вони будуть передані військовослужбовцям.

Нагадаємо, наприкінці липня ДОТ оголосив про нову хвилю тендерів на постачання предметів речового майна для військових. 

Автор:
Тетяна Ковальчук