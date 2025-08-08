Государство и концессионер ищут решение для перезапуска Херсонского порта

Министерство восстановления провело рабочую встречу с компанией-концессионером Херсонского морского порта, ставшей одним из первых инфраструктурных объектов в Украине, переданных в концессию еще до полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

После длительного простоя и оккупации региона стороны возобновили диалог для пересмотра условий договора и поиска решений по перезапуску проекта.

В заседании приняли участие заместители министра Андрей Кашуба и Марина Денисюк, представители компании ООО "Херсонский порт", Администрации морских портов Украины, а также заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Короткая.

Как подчеркнул Кашуба, порт должен оставаться частью логистической системы Украины и важно уже сейчас формировать основу для его восстановления после войны.

"Мы в конструктивном диалоге с бизнесом, чтобы найти решения, которые позволят нам сделать эти проекты основой восстановления регионов и сохранения рабочих мест", - заявила Денисюк.

Уже в октябре 2025 г. вступят в силу изменения в законодательство (закон №4510-ІХ), которые позволят концессионерам адаптировать договоры к форс-мажорным обстоятельствам: приостанавливать сроки, изменять финансовые условия и учитывать социальные факторы. Документ также предусматривает упрощенную процедуру реализации инфраструктурных проектов с участием частного капитала, в том числе с использованием грантовых ресурсов.

Напомним, что в 2020 году Украина начала сдавать морские порты в концессию. Первым 26 июня того года стал Херсонский морпорт, а вторым 28 августа – порт "Ольвия" в Николаеве (бывший порт "Октябрьск").

Первый был передан компании "Рисоил-Херсон" – консорциума грузинской Petro Oil and Chemicals и швейцарской Risoil. От этого проекта государственно-частного партнерства ожидалось 300 миллионов гривен инвестиций в течение трех лет.

В свою очередь, порт "Ольвия" был передан катарской компании QTerminals, собиравшейся инвестировать в него 3,4 миллиарда гривен. Впрочем, оба порта пока не работают из-за войны. В частности, последний в марте, а также в апреле 2022 года испытывал ракетные удары.