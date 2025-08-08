Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Держава та концесіонер шукають рішення для перезапуску Херсонського порту

Херсонський порт
Херсонський порт готують до перезапуску / Мінрозвитку громад і територій.

Міністерство відновлення провело робочу зустріч із компанією-концесіонером Херсонського морського порту, яка стала одним із перших інфраструктурних об’єктів в Україні, переданих у концесію ще до повномасштабного вторгнення. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Після тривалого простою та окупації регіону сторони відновили діалог для перегляду умов договору й пошуку рішень для перезапуску проєкту.

У засіданні взяли участь заступники міністра Андрій Кашуба та Марина Денисюк, представники компанії ТОВ "Херсонський порт", Адміністрації морських портів України, а також заступниця бізнес-омбудсмена Тетяна Коротка.

Як підкреслив Кашуба, порт має залишатися частиною логістичної системи України, і важливо вже зараз формувати основу для його відновлення після війни.

"Ми в конструктивному діалозі з бізнесом, щоб знайти рішення, які дозволять нам зробити ці проєкти основою відновлення регіонів та збереження робочих місць", — заявила Денисюк.

Уже в жовтні 2025 року набудуть чинності зміни до законодавства (закон №4510-ІХ), що дозволять концесіонерам адаптувати договори до форс-мажорних обставин: призупиняти строки, змінювати фінансові умови та враховувати соціальні фактори. Документ також передбачає спрощену процедуру реалізації інфраструктурних проєктів за участі приватного капіталу, зокрема з використанням грантових ресурсів.

Нагадаємо, що у 2020 році Україна почала здавати морські порти у концесію. Першим 26 червня того року став Херсонський морпорт, а другим 28 серпня - порт "Ольвія" у Миколаєві (колишній порт "Октябрьск").

Перший був переданий компанії "Рисоіл-Херсон" - консорціуму грузинської Petro Oil and Chemicals та швейцарської Risoil. Від цього проекту державно-приватного партнерства очікувалося 300 мільйонів гривень інвестицій протягом трьох років.

В свою чергу, порт "Ольвія" було передано катарській компанії QTerminals, яка збиралася інвестувати у нього 3,4 мільярда гривень. Втім, обидва порти наразі не працюють через війну. Зокрема, останній в березні, а також у квітні 2022 року зазнавав ракетних ударів.

Автор:
Тетяна Гойденко