Государство направит 1,7 млрд грн на жилищные компенсации ветеранам

715 семей ветеранов получат компенсацию на жилье

Правительство приняло решение о направлении 1,7 млрд грн на выплату денежных компенсаций на жилье для 715 семей ветеранов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.

Жилье для ветеранов

Государство выделяет 1,7 млрд. грн. на денежные компенсации для жилья 715 семей ветеранов. В 2025 году жилье уже получили 1587 семей, а новое распределение средств позволит продолжить эту поддержку.

"Цель всех решений - помочь ветеранам реинтегрироваться в гражданскую жизнь и чувствовать постоянную действенную поддержку государства", - подчеркнула Свириденко.

Кроме того, Свириденко сообщила, что начинается создание государственных ветеранских пространств. Первые локации планируют открыть в Кривом Роге, Луцке и Ивано-Франковске уже в начале нового года. В общей сложности предусмотрено создание 153 таких пространств — мест, где ветераны, их семьи и семьи погибших смогут получить все ключевые услуги от государства в одном месте.

Напомним, что в октябре правительство утвердило два новых экспериментальных проекта, направленных на активную поддержку ветеранов и лиц, потерявших работу. В рамках инициативы внедряется алгоритм взаимодействия между специалистами по сопровождению ветеранов и советниками службы занятости.

