Держава спрямує 1,7 млрд грн на житлові компенсації ветеранам

житло
715 сімей ветеранів отримають компенсацію на житло / Depositphotos

Уряд ухвалив рішення про спрямування 1,7 млрд грн на виплату грошових компенсацій на житло для 715 сімей ветеранів. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Житло для ветеранів

Держава виділяє 1,7 млрд грн на грошові компенсації для житла 715 сімей ветеранів. У 2025 році житло вже отримали 1 587 родин, а новий розподіл коштів дозволить продовжити цю підтримку.

"Мета всіх рішень — допомогти ветеранам реінтегруватися в цивільне життя і відчувати постійну дієву підтримку держави", - наголосила Свириденко.

Крім того, Свириденко повідомила, що розпочинається створення державних ветеранських просторів. Перші локації планують відкрити у Кривому Розі, Луцьку та Івано-Франківську вже на початку нового року. Загалом передбачено створення 153 таких просторів — місць, де ветерани, їхні родини та родини загиблих зможуть отримати всі ключові послуги від держави в одному місці.  

Нагадаємо, що у жовтні уряд затвердив два нові експериментальні проєкти, спрямовані на активну підтримку ветеранів та осіб, які втратили роботу. У рамках ініціативи впроваджується алгоритм взаємодії між фахівцями з супроводу ветеранів і кар’єрними радниками служби зайнятості.

Автор:
Ольга Опенько