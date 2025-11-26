- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Держава спрямує 1,7 млрд грн на житлові компенсації ветеранам
Уряд ухвалив рішення про спрямування 1,7 млрд грн на виплату грошових компенсацій на житло для 715 сімей ветеранів.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Житло для ветеранів
Держава виділяє 1,7 млрд грн на грошові компенсації для житла 715 сімей ветеранів. У 2025 році житло вже отримали 1 587 родин, а новий розподіл коштів дозволить продовжити цю підтримку.
"Мета всіх рішень — допомогти ветеранам реінтегруватися в цивільне життя і відчувати постійну дієву підтримку держави", - наголосила Свириденко.
Крім того, Свириденко повідомила, що розпочинається створення державних ветеранських просторів. Перші локації планують відкрити у Кривому Розі, Луцьку та Івано-Франківську вже на початку нового року. Загалом передбачено створення 153 таких просторів — місць, де ветерани, їхні родини та родини загиблих зможуть отримати всі ключові послуги від держави в одному місці.
Нагадаємо, що у жовтні уряд затвердив два нові експериментальні проєкти, спрямовані на активну підтримку ветеранів та осіб, які втратили роботу. У рамках ініціативи впроваджується алгоритм взаємодії між фахівцями з супроводу ветеранів і кар’єрними радниками служби зайнятості.