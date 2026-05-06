Государство не помогает. Киев заявил о нехватке финансирования на восстановление энергосистемы и теплоснабжения
Киев не получил ожидаемое государственное финансирование для восстановления энергосистемы и проектов резервного теплоснабжения.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение мэра столицы Виталия Кличко.
По словам Кличко, ранее Министерство развития общин и территорий обещало государственную поддержку восстановительных работ на ТЭЦ-5 и предлагало подрядчиков для их выполнения. Однако впоследствии позиция изменилась и ответственность за финансирование фактически осталась на уровне города.
Мэр заявил, что Киев вынужден искать дополнительно около 3 млрд грн для первоочередных нужд. Общая потребность в финансировании закупки оборудования и резервной системы теплоснабжения для ТЭЦ-5 оценивается примерно в 9 млрд грн.
Основные финансовые параметры проекта:
- потребность Киева в дополнительном финансировании: 3 млрд грн
- общая стоимость восстановления и резервного теплоснабжения ТЭЦ-5: около 9 млрд. грн.
- источники финансирования: городской бюджет и заимствование у международных партнеров
В городских властях отмечают, что Киев продолжает реализацию проектов по восстановлению поврежденной инфраструктуры и подготовке к отопительному сезону в пределах имеющихся ресурсов и внешнего финансирования.
Отдельно отмечается, что подготовка энергосистемы столицы к зиме происходит на фоне ограниченных бюджетных возможностей и высокой потребности модернизации теплоснабжающей инфраструктуры.
В то же время правительство уже выделило 987 млн грн на подготовку Киева к отопительному сезону и обеспечение бесперебойного теплоснабжения в условиях возможных обстрелов.
Напомним, еще в конце для всех регионов утверждены планы устойчивости с обязательным исполнением до 1 сентября.