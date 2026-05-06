Государство не помогает. Киев заявил о нехватке финансирования на восстановление энергосистемы и теплоснабжения

Киев заявил о нехватке финансирования на возобновление теплоснабжения / Depositphotos

Киев не получил ожидаемое государственное финансирование для восстановления энергосистемы и проектов резервного теплоснабжения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение мэра столицы Виталия Кличко.

По словам Кличко, ранее Министерство развития общин и территорий обещало государственную поддержку восстановительных работ на ТЭЦ-5 и предлагало подрядчиков для их выполнения. Однако впоследствии позиция изменилась и ответственность за финансирование фактически осталась на уровне города.

Мэр заявил, что Киев вынужден искать дополнительно около 3 млрд грн для первоочередных нужд. Общая потребность в финансировании закупки оборудования и резервной системы теплоснабжения для ТЭЦ-5 оценивается примерно в 9 млрд грн.

Основные финансовые параметры проекта:

  • потребность Киева в дополнительном финансировании: 3 млрд грн
  • общая стоимость восстановления и резервного теплоснабжения ТЭЦ-5: около 9 млрд. грн.
  • источники финансирования: городской бюджет и заимствование у международных партнеров

В городских властях отмечают, что Киев продолжает реализацию проектов по восстановлению поврежденной инфраструктуры и подготовке к отопительному сезону в пределах имеющихся ресурсов и внешнего финансирования.

Отдельно отмечается, что подготовка энергосистемы столицы к зиме происходит на фоне ограниченных бюджетных возможностей и высокой потребности модернизации теплоснабжающей инфраструктуры.

В то же время правительство уже выделило 987 млн грн на подготовку Киева к отопительному сезону и обеспечение бесперебойного теплоснабжения в условиях возможных обстрелов.

Напомним, еще в конце для всех регионов утверждены планы устойчивости с обязательным исполнением до 1 сентября.

Автор:
Татьяна Гойденко