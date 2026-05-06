Держава не допомагає. Київ заявив про брак фінансування на відновлення енергосистеми та теплопостачання
Київ не отримав очікуваного державного фінансування для відновлення енергосистеми та проєктів резервного теплопостачання.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення мера столиці Віталія Кличка.
За словами Кличка, раніше Міністерство розвитку громад та територій обіцяло державну підтримку відновлювальних робіт на ТЕЦ-5 і пропонувало підрядників для їх виконання. Однак згодом позиція змінилася, і відповідальність за фінансування фактично залишилася на рівні міста.
Мер заявив, що Київ змушений шукати додатково близько 3 млрд грн для першочергових потреб. Загальна потреба у фінансуванні закупівлі обладнання та створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 оцінюється приблизно у 9 млрд грн.
Основні фінансові параметри проєкту:
- потреба Києва у додатковому фінансуванні: 3 млрд грн
- загальна вартість відновлення та резервного теплопостачання ТЕЦ-5: близько 9 млрд грн
- джерела фінансування: міський бюджет і запозичення у міжнародних партнерів
У міській владі зазначають, що Київ продовжує реалізацію проєктів з відновлення пошкодженої інфраструктури та підготовки до опалювального сезону в межах наявних ресурсів і зовнішнього фінансування.
Окремо наголошується, що підготовка енергосистеми столиці до зими відбувається на тлі обмежених бюджетних можливостей та високої потреби у модернізації теплопостачальної інфраструктури.
Водночас, уряд вже виділив 987 млн грн на підготовку Києва до опалювального сезону та забезпечення безперебійного теплопостачання в умовах можливих обстрілів.
Нагадаємо, ще в кінці для всіх регіонів затверджено плани стійкості з обов’язковим виконанням до 1 вересня.