Держава не допомагає. Київ заявив про брак фінансування на відновлення енергосистеми та теплопостачання

Київ заявив про брак фінансування на відновлення теплопостачання

Київ не отримав очікуваного державного фінансування для відновлення енергосистеми та проєктів резервного теплопостачання. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення мера столиці Віталія Кличка.

За словами Кличка, раніше Міністерство розвитку громад та територій обіцяло державну підтримку відновлювальних робіт на ТЕЦ-5 і пропонувало підрядників для їх виконання. Однак згодом позиція змінилася, і відповідальність за фінансування фактично залишилася на рівні міста.

Мер заявив, що Київ змушений шукати додатково близько 3 млрд грн для першочергових потреб. Загальна потреба у фінансуванні закупівлі обладнання та створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 оцінюється приблизно у 9 млрд грн.

Основні фінансові параметри проєкту:

  • потреба Києва у додатковому фінансуванні: 3 млрд грн
  • загальна вартість відновлення та резервного теплопостачання ТЕЦ-5: близько 9 млрд грн
  • джерела фінансування: міський бюджет і запозичення у міжнародних партнерів

У міській владі зазначають, що Київ продовжує реалізацію проєктів з відновлення пошкодженої інфраструктури та підготовки до опалювального сезону в межах наявних ресурсів і зовнішнього фінансування.

Окремо наголошується, що підготовка енергосистеми столиці до зими відбувається на тлі обмежених бюджетних можливостей та високої потреби у модернізації теплопостачальної інфраструктури.

Водночас, уряд вже виділив 987 млн грн на підготовку Києва до опалювального сезону та забезпечення безперебійного теплопостачання в умовах можливих обстрілів.

Нагадаємо, ще в кінці для всіх регіонів затверджено плани стійкості з обов’язковим виконанням до 1 вересня.

Автор:
Тетяна Гойденко