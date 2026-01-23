Государство предоставило гарантии для более 52 тыс. кредитов ММСП на 171 млрд грн

С начала действия программы государственных гарантий на портфельной основе украинские микро, малые и средние предприятия получили более 52 тысяч кредитов на общую сумму 170,7 млрд грн, из которых 47 тысяч выдано во время полномасштабной войны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

С декабря 2020 года в программу присоединились 33 украинских банка. За весь период работы ММСП получили 52 312 кредитов на сумму свыше 170,7 млрд грн. Во время полномасштабной войны предприниматели получили от уполномоченных банков 47 162 кредита на общую сумму 160,2 млрд. грн.

В 2025 году предприниматели воспользовались 8713 кредитами на сумму 35,4 млрд грн, из которых в декабре было выдано 628 кредитов на около 3,4 млрд грн, из которых более 1,9 млрд грн обеспечены государственными гарантиями.

По состоянию на 1 января 2026 г. банки-кредиторы обслуживают 21 589 кредитов на 76,2 млрд грн. Частично обеспеченные государственными гарантиями обязательства составляют 34,9 млрд. грн., что соответствует 54% от общего лимита в 64,5 млрд. грн.

По количеству кредитов лидируют:

Приватбанк – 13939 кредитов на 18,8 млрд грн (46% от лимита банка);

Ощадбанк – 3179 кредитов на 12,2 млрд грн (45% от лимита);

Укргазбанк – 1000 кредитов на 10,3 млрд грн (68% от лимита);

ПУМБ – 748 кредитов на 8,9 млрд. грн. (66% от лимита);

Укрэксимбанк – 517 кредитов на 8,5 млрд грн (55% от лимита).

Наибольший объем кредитов обслуживается в Киеве – 2620 кредитов на 10,8 млрд грн. Также активные регионы:

Днепропетровская область - 1871 кредит на почти 6 млрд грн;

Харьковская – 944 кредита на 5,6 млрд грн;

Львовская – 1680 кредитов на 5,6 млрд грн;

Киевская – 1426 кредитов на 4,8 млрд грн;

Одесская – 1396 кредитов на 4,1 млрд грн.

По видам экономической деятельности наибольшее количество кредитов направлено в:

Сельское хозяйство – 3 753 кредита на 25,5 млрд грн;

Перерабатывающая промышленность – 4959 кредитов на 23,7 млрд грн;

Оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств – 9013 кредитов на 19,2 млрд грн;

Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 1099 кредитов на 2,2 млрд грн;

Строительство – 779 кредитов на 1,9 млрд. грн.

Программа государственных гарантий на портфельной основе позволяет предпринимателям получить финансирование в сложных условиях и гарантирует поддержку бизнеса в военное время. Укрэксимбанк кроме кредитования выполняет функции агента программы, оказывая экспертную и консультационную поддержку ее участникам.

Добавим, только за прошлую неделю украинские предприниматели оформили 363 новых кредита на общую сумму 1,8 млрд грн, при этом самый большой прирост финансирования зафиксировали в регионах с высоким военным риском — на них пришлось 40% всех выданных средств.