Держава надала гарантії для понад 52 тис. кредитів ММСП на 171 млрд грн

З початку дії програми державних гарантій на портфельній основі українські мікро, малі та середні підприємства отримали понад 52 тисячі кредитів на загальну суму 170,7 млрд грн, з яких 47 тисяч видано під час повномасштабної війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

З грудня 2020 року до програми долучилися 33 українські банки. За весь період її роботи ММСП отримали 52 312 кредитів на суму понад 170,7 млрд грн. Під час повномасштабної війни підприємці отримали від уповноважених банків 47 162 кредити на загальну суму 160,2 млрд грн.

У 2025 році підприємці скористалися 8 713 кредитами на суму 35,4 млрд грн, з яких у грудні було видано 628 кредитів на близько 3,4 млрд грн, з яких понад 1,9 млрд грн забезпечені державними гарантіями.

Станом на 1 січня 2026 року банки-кредитори обслуговують 21 589 кредитів на 76,2 млрд грн. Частково забезпечені державними гарантіями зобов’язання становлять 34,9 млрд грн, що відповідає 54% від загального ліміту у 64,5 млрд грн.

За кількістю кредитів лідирують:

Приватбанк – 13 939 кредитів на 18,8 млрд грн (46% від ліміту банку);

Ощадбанк – 3 179 кредитів на 12,2 млрд грн (45% від ліміту);

Укргазбанк – 1 000 кредитів на 10,3 млрд грн (68% від ліміту);

ПУМБ – 748 кредитів на 8,9 млрд грн (66% від ліміту);

Укрексімбанк – 517 кредитів на 8,5 млрд грн (55% від ліміту).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується у Києві – 2 620 кредитів на 10,8 млрд грн. Також активні регіони:

Дніпропетровська область – 1 871 кредит на майже 6 млрд грн;

Харківська – 944 кредити на 5,6 млрд грн;

Львівська – 1 680 кредитів на 5,6 млрд грн;

Київська – 1 426 кредитів на 4,8 млрд грн;

Одеська – 1 396 кредитів на 4,1 млрд грн.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів спрямовано у:

Сільське господарство – 3 753 кредити на 25,5 млрд грн;

Переробна промисловість – 4 959 кредитів на 23,7 млрд грн;

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 9 013 кредитів на 19,2 млрд грн;

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 1 099 кредитів на 2,2 млрд грн;

Будівництво – 779 кредитів на 1,9 млрд грн.

Програма державних гарантій на портфельній основі дозволяє підприємцям отримати фінансування у складних умовах та гарантує підтримку бізнесу під час воєнного часу. Укрексімбанк, крім кредитування, виконує функції агента програми, надаючи експертну та консультаційну підтримку її учасникам.

Додамо, лише за минулий тиждень українські підприємці оформили 363 нові кредити на загальну суму 1,8 млрд грн, при цьому найбільший приріст фінансування зафіксували в регіонах із високим воєнним ризиком — на них припало 40% усіх виданих коштів.