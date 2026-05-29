Государство выделит первые 96 млн грн восстановление пострадавших от обстрелов индустриальных парков

Индустриальный парк Sparrow Park был разрушен в октябре 2025 года. Фото: Андрей Садовый/Telegram

В Украине в рамках экономической политики "Сделано в Украине" заработал инструмент государственной поддержки индустриальных парков, в том числе разрушений из-за российских обстрелов. Минэкономики уже согласовало первые две заявки на общую сумму более 96 млн грн.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Наибольшее финансирование – 91 млн грн – получит львовский индустриальный парк Sparrow Park Lviv, пострадавший в 2025 году во время массированной вражеской атаки. Эти средства будут ориентированы конкретно на восстановление разрушенной промышленной инфраструктуры объекта.

Вторую согласованную заявку на сумму 5,5 млн. грн. получит индустриальный парк SMART TECH INDUSTRY на Полтавщине. Государственные средства будут привлечены к строительству новых сетей газо- и водоснабжения.

По словам Свириденко, государство покрывает до 80% стоимости восстановления инфраструктуры, но не больше 200 млн. грн. на один парк. Для строительства новой инфраструктуры софинансирование 50% на 50%, сумма до 150 млн. грн.

В то же время управляющая компания должна инвестировать собственные средства, ввести в эксплуатацию не менее 5000 кв. м промышленных площадей и привлечь не менее двух промышленных предприятий.

В госбюджете на 2026 год на государственное стимулирование индустриальных парков предусмотрено 1 млрд грн.

"По состоянию на конец прошлого года в индустриальных парках построено или строится 37 заводов. Индустриальные парки являются составной частью инвестиционного компонента политики развития украинских производителей "Сделано в Украине", - добавила глава правительства.

Напомним, в ночь на 5 октября 2025 года российская ракета разрушила расположенный в пределах Львова индустриальный парк Sparrow в промышленной зоне Сигновка. Здание парка, площадь которого составляет 18,82 га, полностью разрушено, как и хранившаяся там продукция.

Автор:
Татьяна Бессараб