Держава виділить перші 96 млн грн відбудову постраждалих від обстрілів індустріальних парків

В Україні в межах економічної політики “Зроблено в Україні” запрацював інструмент державної підтримки індустріальних парків, зокрема тих, що зазнали руйнувань через російські обстріли. Мінекономіки вже погодило перші дві заявки на загальну суму понад 96 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Найбільше фінансування — 91 млн грн — отримає львівський індустріальний парк Sparrow Park Lviv, який постраждав у 2025 році під час масованої ворожої атаки. Ці кошти будуть спрямовані безпосередньо на відновлення зруйнованої промислової інфраструктури об'єкта.

Другу погоджену заявку на суму 5,5 млн грн отримає індустріальний парк SMART TECH INDUSTRY на Полтавщині. Державні кошти залучать до будівництва нових мереж газо- та водопостачання.

За словами Свириденко, держава покриває до 80% вартості відновлення інфраструктури, але не більше 200 млн грн на один парк. Для будівництва нової інфраструктури співфінансування 50% на 50%, сума до 150 млн грн.

Водночас керуюча компанія має інвестувати власні кошти, ввести в експлуатацію щонайменше 5000 кв. м промислових площ і залучити не менше двох промислових підприємств.

Загалом у держбюджеті на 2026 рік на державне стимулювання індустріальних парків передбачено 1 млрд грн.

"Станом на кінець минулого року в індустріальних парках збудовано чи будується 37 заводів. Індустріальні парки є складовою інвестиційного компоненту політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні", - додала очільниця уряду.

Нагадаємо, в ніч на 5 жовтня 2025 року російська ракета зруйнувала індустріальний парк Sparrow, що розміщений в межах Львова, у промисловій зоні Сигнівка. Будівля парку, площа якого становить 18,82 га, повністю зруйнована, як і продукція, яка там зберігалася.