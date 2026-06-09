Государство выделяет до 300 тыс. грн на энергонезависимость домов

Более 2 000 многоквартирных домов смогут обеспечить работу лифтов, горячее водоснабжение и базовые сервисы даже в случае отключения электроэнергии. Это станет возможным благодаря государственной программе "СветДОМ", в рамках которой совладельцы ОСМД получают финансовую поддержку на энергооборудование для автономной работы домов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свриденко.

Лифты и горячая вода даже без света

В рамках программы совладельцы многоквартирных домов могут получить государственную помощь от 100 до 300 тыс. грн.

Денежные средства направляются на приобретение оборудования для обеспечения бесперебойной работы освещения, водо- и теплоснабжения, систем связи, лифтов и элементов безопасности во время длительных отключений электроэнергии.

Ожидается, что к концу года программой будет охвачено около 3600 домов. В то же время идет работа над привлечением дополнительного финансирования и дальнейшим расширением инициативы.

Как работает программа?

Вырученные средства используют их на приобретение генераторов, аккумуляторов, инверторов, систем управления батареями и солнечных панелей. Деньги поступят на счета заявителей в течение 48 часов.

После зачисления средств на спецсчет у заявителей есть 45 дней на закупку необходимого оборудования, которое нужно как можно быстрее установить в домах, чтобы жильцы почувствовали реальный результат.

Напомним, по состоянию на 23 апреля 2026 года финансирование по программе "СветДом" получило 1 406 многоквартирных домов. В целом на это уже направлено более 290 млн. грн. с 353 млн. грн. предусмотренных выплат.