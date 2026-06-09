Держава виділяє до 300 тис. грн на енергонезалежність будинків

Понад 2 000 багатоквартирних будинків зможуть забезпечити роботу ліфтів, гаряче водопостачання та базові сервіси навіть у разі відключень електроенергії. Це стане можливим завдяки державній програмі “СвітлоДІМ”, у межах якої співвласники ОСББ отримують фінансову підтримку на енергообладнання для автономної роботи будинків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свриденко.

Ліфти та гаряча вода навіть без світла

У межах програми співвласники багатоквартирних будинків можуть отримати державну допомогу в розмірі від 100 до 300 тис. грн.

Кошти спрямовуються на придбання обладнання для забезпечення безперебійної роботи освітлення, водо- і теплопостачання, систем зв’язку, ліфтів та елементів безпеки під час тривалих відключень електроенергії.

Очікується, що до кінця року програмою буде охоплено близько 3 600 будинків. Водночас триває робота над залученням додаткового фінансування та подальшим розширенням ініціативи.

Як працює програма?

Отримані кошти використають їх на придбання генераторів, акумуляторів, інверторів, систем керування батареями та сонячних панелей. Гроші надійдуть на рахунки заявників протягом 48 годин.

Після зарахування коштів на спецрахунки заявники мають 45 днів на закупівлю необхідного обладнання, яке потрібно якомога швидше встановити в будинках, щоб мешканці відчули реальний результат.

Нагадаємо, станом на 23 квітня 2026 року фінансування за програмою "СвітлоДім"отримали 1 406 багатоквартирних будинків. Загалом на це вже спрямовано понад 290 млн грн із 353 млн грн передбачених виплат.