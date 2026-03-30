"Готово" и "Фудмама" потеряли 60% заказов после изменений в сотрудничестве с "Сільпо"

Компания "Укрптахосервис", работающая под брендами "Готово" и "Фудмама", после пересмотра условий сотрудничества с сетью "Сільпо" потеряла около 60% заказов. Объемы производства сократились со 120 до 50 тонн в месяц, а прибыль в 2024 году существенно снизилась. Об этом Delo.ua сообщила владелица компании Наталья Шмигельская.

"Прибыль сейчас действительно почти незаметна. Раньше одним из наших крупнейших клиентов было Сильпо, и мы сознательно строили бизнес под него. Но сеть начала снижать закупочные цены, а впоследствии передала часть позиций другому поставщику. Мы одновременно потеряли и в цене, и в объемах", — пояснила она.

По словам Шмигельской, "Сильпо" формировал около 60% оборота компании, поэтому финансовый удар был ощутимым и бизнес фактически ушел в минус.

Блоки, работа на генераторах и ракетный удар осложнили положение компании

Ситуацию усложнили и отключение электроэнергии. Компания направляла около 40% ресурсов на то, чтобы не останавливать производство.

"Работали на генераторах, подключали дизельное оборудование, поддерживали непрерывность процессов - и это существенно повысило расходы", - отметила она.

Кроме этого, в июле 2025 года предприятие потерпело еще один удар — ракета попала в основную производственную площадку в Каменском на Днепропетровщине. В результате обстрела сгорела вся замороженная продукция, предназначенная как для экспорта, так и для внутреннего рынка, а также была повреждена инфраструктура и оборудование. Общий ущерб компания оценила примерно в 600 тысяч евро.

После этого производство было перенесено на завод в Зазимье под Киевом, однако компания столкнулась с нехваткой кадров. Часть команды перевезли из Днепропетровщины, организовали проживание и постепенно возобновили работу. Впоследствии из-за массовых зимних отключений производство пришлось снова вернуть в Каменское.

Сейчас компания работает на двух локациях – в Каменском и Харькове. По словам владелицы предприятия, заказ есть, в частности от сетей VARUS, "Карман", "Фора", "Эпицентр" и АТБ, однако крупных контрактов, которые обеспечили бы полную загрузку завода, пока нет.

Несмотря на сложности, компания смогла наладить экспорт и вышла на рынок Германии. В настоящее время экспорт обеспечивает около 30% дохода "Укрптахосервиса".

"Укрптахосервис" - украинская пищевая компания, основанная в 1998 году как небольшой цех по производству птицы. За это время предприятие выросло у одного из ведущих производителей мясных полуфабрикатов и готовых блюд на украинском рынке.

Сегодня компания специализируется на производстве кулинарной продукции под брендами Готово и Фудмама и сотрудничает с крупными торговыми сетями.