"Готово" та "Фудмама" втратили 60% замовлень після змін у співпраці з "Сільпо"

“Укрптахосервіс” налагодив поставки до Німеччини, які сьогодні формують близько третини доходу компанії. Фото надане пресслужбою.

Компанія "Укрптахосервіс", що працює під брендами "Готово" та "Фудмама", після перегляду умов співпраці з мережею "Сільпо" втратила майже 60% замовлень. Обсяги виробництва скоротилися зі 120 до 50 тонн на місяць, а прибуток у 2024 році суттєво зменшився. Про це Delo.ua повідомила власниця компанії Наталія Шмигельська.

"Прибуток зараз справді майже непомітний. Раніше одним із наших найбільших клієнтів було “Сільпо”, і ми свідомо будували бізнес під нього. Але мережа почала знижувати закупівельні ціни, а згодом передала частину позицій іншому постачальнику. Ми одночасно втратили і в ціні, і в обсягах", — пояснила вона.

За словами Шмигельської, "Сільпо" формував близько 60% обороту компанії, тому фінансовий удар був відчутним і бізнес фактично пішов у мінус.

Блекаути, робота на генераторах та ракетний удар ускладнили становище команії

Ситуацію ускладнили й відключення електроенергії. Компанія спрямовувала близько 40% ресурсів на те, щоб не зупиняти виробництво.

"Працювали на генераторах, підключали дизельне обладнання, підтримували безперервність процесів — і це суттєво підвищило витрати", — зазначила вона.

Окрім цього, у липні 2025 року підприємство зазнало ще одного удару — ракета влучила в основний виробничий майданчик у Кам’янському на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу згоріла вся заморожена продукція, призначена як для експорту, так і для внутрішнього ринку, а також були пошкоджені інфраструктура та обладнання. Загальні збитки компанія оцінила приблизно у 600 тисяч євро.

Після цього виробництво перенесли на завод у Зазим’ї під Києвом, однак компанія зіткнулася з нестачею кадрів. Частину команди перевезли з Дніпропетровщини, організували проживання і поступово відновили роботу. Згодом через масові зимові відключення виробництво довелося знову повернути до Кам’янського.

Нині компанія працює на двох локаціях — у Кам’янському та Харкові. За словами власниці піідприємства, замовлення є, зокрема від мереж VARUS, "Кишеня»" "Фора", "Епіцентр" та АТБ, однак великих контрактів, які б забезпечили повне завантаження заводу, поки немає.

Попри труднощі, компанія змогла налагодити експорт і вийшла на ринок Німеччини. Наразі експорт забезпечує близько 30% доходу "Укрптахосервісу".

Довідка: "Укрптахосервіс" — українська харчова компанія, заснована у 1998 році як невеликий цех із виробництва птиці. За цей час підприємство виросло в одного з провідних виробників м’ясних напівфабрикатів і готових страв на українському ринку.

Сьогодні компанія спеціалізується на виробництві кулінарної продукції під брендами "Готово" та "Фудмама" і співпрацює з великими торговельними мережами. 

Автор:
Олена Черкасець