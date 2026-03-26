Українська компанія експортуватиме чеддер і моцарелу до Йорданії попри війну на Близькому Сході

Попри ускладнення з логістикою на Близький Схід через війну США, Ізраїлю та Ірану, ГК "Молочний Альянс" підписала нові контракти на постачання сирів чеддер та моцарела до Йорданії. Наразі домовленості вже перебувають на стадії активного виконання. Про це Delo.ua повідомив голова наглядової ради компанії Сергій Вовченко.

За його словами, укладенню контрактів передувала участь у Всесвітній продовольчій виставці Gulfood в Дубаї, яка стала для компанії надзвичайно продуктивною.

"Ми провели серію перемовин як із нашими постійними партнерами, так і з новими контрагентами. Досягненням стало підписання домовленостей про постачання сирів чеддер та моцарела до Йорданії. На сьогодні ці контракти вже на стадії активного виконання", — зазначив Вовченко.

Логістика подорожчала через дефіцит контейнерів

Починаючи з березня компанія зіткнулася з труднощами в логістиці на Близький Схід. За словами Вовченка, спостерігається гострий дефіцит вільних контейнерів у цьому напрямку, що супроводжується суттєвим зростанням вартості фрахту.

"Щоб не зупиняти поставки до Йорданії, ми змушені тимчасово перейти з морських контейнерних перевезень на автотранспорт. Це рішення дозволило зберегти безперебійність експорту, однак призвело до здорожчання логістики й, відповідно, кінцевої вартості продукції", — пояснив він.

Ринок ОАЕ залишається стратегічним

Країни Затоки, зокрема Об’єднані Арабські Емірати, залишаються для компанії стратегічно важливими.

"Ми мали намір розпочати відвантаження до порту Джебел-Алі, проте наразі ситуація залишається нестабільною. За останньою інформацією від експедиторів, бронювання рейсів на Близький Схід тимчасово призупинено. Водночас ми маємо намір продовжувати експортну діяльність у цьому регіоні, як це робили дотепер", — повідомив голова наглядової ради.

Утім подальші обсяги постачань, за його словами, залежатимуть від доступності логістичних шляхів та економічної доцільності.

"Ми очікуємо на оновлені розрахунки вартості доставки, щоб оцінити конкурентоспроможність нашої продукції в умовах нових цін на логістику. Проблеми вирішуємо в міру їх виникнення, фокусуючись на збереженні партнерських відносин та виконанні зобов’язань", — підсумував Сергій Вовченко.

Нагадаємо, у Казахстані українську молочну продукцію витіснили російські постачальники, через що експортна частка у продажах компанії "Молочний Альянс" суттєво зменшилася — минулого року вона становила лише близько 20% від загального обсягу. Прогнози на поточний рік залишаються невтішними.