Украинская компания будет экспортировать чеддер и моцареллу в Иорданию, несмотря на войну на Ближнем Востоке

Несмотря на осложнения с логистикой на Ближний Восток из-за войны США, Израиля и Ирана, ГК "Молочный Альянс" подписала новые контракты на поставку сыров чеддер и моцарелла в Иорданию. В настоящее время договоренности уже находятся на стадии активного исполнения. Об этом Delo.ua сообщил глава наблюдательного совета компании Сергей Вовченко.

По его словам, заключению контрактов предшествовало участие во Всемирной продовольственной выставке Gulfood в Дубае, ставшей для компании чрезвычайно продуктивной.

"Мы провели серию переговоров как с нашими постоянными партнерами, так и с новыми контрагентами. Достижением стало подписание договоренностей о поставках сыров чеддер и моцарелла в Иорданию. На сегодняшний день эти контракты уже на стадии активного исполнения", — отметил Вовченко.

Логистика подорожала из-за дефицита контейнеров

Начиная с марта компания столкнулась с трудностями в логистике на Ближнем Востоке. По словам Вовченко, наблюдается острый дефицит свободных контейнеров в этом направлении, что сопровождается существенным ростом стоимости фрахта.

"Чтобы не останавливать поставки в Иорданию, мы вынуждены временно перейти с морских контейнерных перевозок на автотранспорт. Это решение позволило сохранить бесперебойность экспорта, однако привело к удорожанию логистики и соответственно конечной стоимости продукции ", - пояснил он.

Рынок ОАЭ остается стратегическим

Страны Залива, в частности, Объединенные Арабские Эмираты, остаются для компании стратегически важными.

"Мы намеревались начать отгрузку в порт Джебел-Али, однако в настоящее время ситуация остается нестабильной. По последней информации от экспедиторов, бронирование рейсов на Ближний Восток временно приостановлено. В то же время мы намерены продолжать экспортную деятельность в этом регионе, как это делали до сих пор", — сообщил председатель.

Впрочем, дальнейшие объемы поставок, по его словам, будут зависеть от доступности логистических путей и экономической целесообразности.

"Мы ожидаем обновленных расчетов стоимости доставки, чтобы оценить конкурентоспособность нашей продукции в условиях новых цен на логистику. Проблемы решаем по мере их возникновения, фокусируясь на сохранении партнерских отношений и выполнении обязательств", — подытожил Сергей Вовченко.

Напомним, в Казахстане украинскую молочную продукцию вытеснили российские поставщики, из-за чего экспортная доля в продажах компании "Молочный Альянс" существенно уменьшилась — в прошлом году она составила всего около 20% от общего объема. Прогнозы на текущий год остаются безутешными.