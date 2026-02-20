В Казахстане украинскую молочку потеснили российские поставщики

В Казахстане украинскую молочную продукцию вытеснили российские поставщики, из-за чего экспортная доля в продажах компании "Молочный Альянс" существенно снизилась — в прошлом году она составляла лишь около 20% от общего объема. Прогнозы на текущий год остаются безутешными.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал глава наблюдательного совета компании Сергей Вовченко в своем интервью.

Он напомнил, что еще до 2014 года структура продаж была принципиально иной: около 60% продукции отправлялось на экспорт, а 40% продавалось на внутреннем рынке.

"По итогам прошлого года ситуация кардинально изменилась - экспорт составил всего около 20% от общего объема продаж. Прогнозы на этот год не очень оптимистичны", — отметил Вовченко.

Он объяснил причину — обвал цен на европейском рынке из-за перепроизводства молока. В результате, европейские производители активно ищут новые рынки сбыта и постепенно вытесняют украинскую продукцию с рынков Северной Африки, Ближнего Востока и стран бывшего СССР.

"В Казахстане нас потеснили рашистские поставщики. Им логистически гораздо ближе: товар доходит быстро и дешево, тогда как нам приходится везти через пять стран и два моря. На каждом килограмме это добавляет почти доллар к себестоимости, тогда как у них расходы - копейки" , — отметил Вовченко.

В то же время, компания не может полностью отказаться от экспорта.

"Выход один - искать новые рынки сбыта ", — говорит он.

В частности, "Молочный Альянс" уже представил продукцию на Всемирной продовольственной выставке BelFood в Дубае. Интерес к украинской продукции, по словам руководителя компании, как по качеству, так и по ассортименту, однако главной проблемой остается цена.

"Чтобы экспорт был конкурентным, стоимость молочного сырья должна составлять около 12 грн за литр, тогда как сейчас оно достигает 14,5 грн. Поэтому мы будем сознательно продавать часть продуктов на экспорт — в лучшем случае "в ноль", а иногда даже с небольшим минусом. Но это важно, чтобы оставаться на рынке и чтобы нас не забыли". продажи и начать зарабатывать", — добавил Вовченко.

Среди потенциальных направлений экспорта компания рассматривает страны Северной Африки — в частности, Египет и Марокко, а также арабские страны Ближнего Востока.

Напомним, в декабре 2025 года Украина экспортировала 10,38 тыс. тонн молочных продуктов на сумму 25,92 млн. долларов. По сравнению с ноябрем натуральные объемы экспорта сократились на 0,3%, а валютная выручка — на 6%.