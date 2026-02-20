У Казахстані українську молочку потіснили російські постачальники

У Казахстані українську молочну продукцію витіснили російські постачальники, через що експортна частка у продажах компанії "Молочний Альянс" суттєво зменшилася — минулого року вона становила лише близько 20% від загального обсягу. Прогнози на поточний рік залишаються невтішними.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів голова наглядової ради компанії Сергій Вовченко у своєму інтерв'ю.

Він нагадав, що ще до 2014 року структура продажів була принципово іншою: близько 60% продукції відправлялося на експорт, а 40% продавалося на внутрішньому ринку.

"За підсумками минулого року ситуація кардинально змінилася — експорт склав лише близько 20% від загального обсягу продажів. Прогнози на цей рік не дуже оптимістичні", — зазначив Вовченко.

Він пояснив причину — обвал цін на європейському ринку через перевиробництво молока. У результаті європейські виробники активно шукають нові ринки збуту та поступово витісняють українську продукцію з ринків Північної Африки, Близького Сходу та країн колишнього СРСР.

"У Казахстані нас потіснили рашистські постачальники. Їм логістично значно ближче: товар доходить швидко і дешево, тоді як нам доводиться везти через п’ять країн і два моря. На кожному кілограмі це додає майже долар до собівартості, тоді як у них витрати — копійки", — зазначив Вовченко.

Водночас компанія не може повністю відмовитися від експорту.

"Вихід один — шукати нові ринки збуту", — каже він.

Зокрема, "Молочний Альянс" уже презентував продукцію на Всесвітній продовольчій виставці BelFood у Дубаї. Інтерес до української продукції, за словами керівника компанії, є як за якістю, так і за асортиментом, проте головною проблемою залишається ціна.

"Щоб експорт був конкурентним, вартість молочної сировини має становити близько 12 грн за літр, тоді як зараз вона сягає 14,5 грн. Тому ми свідомо продаватимемо частину продуктів на експорт — у кращому випадку "в нуль", а іноді навіть з невеликим мінусом. Але це важливо, щоб залишатися на ринку і щоб нас не забули. Коли ринкова кон’юнктура зміниться, можна буде нарощувати продажі і почати заробляти", — додав Вовченко.

Серед потенційних напрямків експорту компанія розглядає країни Північної Африки — зокрема Єгипет і Марокко, а також арабські країни Близького Сходу.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Україна експортувала 10,38 тис. тонн молочних продуктів на суму 25,92 млн доларів. Порівняно з листопадом натуральні обсяги експорту скоротилися на 0,3%, а валютна виручка - на 6%.