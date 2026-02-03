Грант до 690 тыс. евро поможет модернизировать пункт пропуска на границе с Румынией

Пункт пропуска "Шепот — Извоареле Сучевей" модернизируют при поддержке ЕС. Проект BOND – Border Operations and National Development получил одобрение Руководящего органа программы Interreg VI-A Next "Румыния – Украина 2021-2027" и может получить грант до 690,9 тыс. евро, что покрывает 90% стоимости проекта.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

ЕС финансирует развитие пограничной инфраструктуры

Проект BOND – Border Operations and National Development – следующий этап комплексной работы над открытием пункта пропуска "Шепот – Извоареле Сучевей", предусмотренного межправительственным соглашением Украины и Румынии.

Ранее в рамках программы "Румыния - Украина 2014-2020" по обе стороны границы реализовали зеркальные инфраструктурные проекты: построены мосты, подъездные дороги и выполнены противопаводковые мероприятия на участках 2 км с украинской и 3 км с румынской стороны.

Новый проект предусматривает техническое оснащение пункта пропуска по обе стороны границы, включая закупку и установку специализированного оборудования для безопасной и эффективной работы КПП. Также запланирована разработка совместной трансграничной стратегии развития приграничных территорий.

В условиях войны открытие еще одного пункта пропуска на западной границе Украины имеет большое значение для логистики и сотрудничества с ЕС. Реализация проекта BOND подтверждает последовательный и комплексный подход к развитию пограничной инфраструктуры, отмечает пресс-служба.

Справочно

У Службы восстановления в Черновицкой области есть опыт реализации трех крупных трансграничных проектов в рамках программ ЕС. Кроме того, участвует в проекте "Трансграничная инфраструктура Siret RO-UKR", финансируемом по программе Connecting Europe Facility (CEF) и предусматривающей модернизацию грузового терминала на МАПП "Порубное-Сирет".

Напомним, о модернизации пункта пропуска "Порубное - Сирет", чтобы повысить пропускную способность и эффективность маршрута, объявили еще в октябре 2025 года.