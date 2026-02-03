Запланована подія 2

Грант до 690 тис. євро допоможе модернізувати пункт пропуску на кордоні з Румунією

ЄС збільшив підтримку "Нафтогазу" на 50 млн євро / Depositphotos

Пункт пропуску “Шепіт – Ізвоареле Сучевей” модернізують за підтримки ЄС. Проєкт BOND – Border Operations and National Development отримав схвалення Керівного органу програми Interreg VI-A Next “Румунія – Україна 2021–2027” і може отримати грант до 690,9 тис. євро, що покриває 90% вартості проєкту.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

ЄС фінансує розвиток прикордонної інфраструктури

Проєкт BOND – Border Operations and National Development є наступним етапом комплексної роботи над відкриттям пункту пропуску "Шепіт – Ізвоареле Сучевей", передбаченого міжурядовою угодою України та Румунії.

Раніше в межах програми "Румунія - Україна 2014–2020" з обох боків кордону реалізували дзеркальні інфраструктурні проєкти: збудовано мости, під’їзні дороги та виконано протипаводкові заходи на ділянках 2 км з української та 3 км з румунської сторони.

Новий проєкт передбачає технічне оснащення пункту пропуску з обох боків кордону, включно з закупівлею та встановленням спеціалізованого обладнання для безпечної та ефективної роботи КПП. Також заплановано розробку спільної транскордонної стратегії розвитку прикордонних територій.

В умовах війни відкриття ще одного пункту пропуску на західному кордоні України має велике значення для логістики та співпраці з ЄС. Реалізація проєкту BOND підтверджує послідовний і комплексний підхід до розвитку прикордонної інфраструктури, наголошує пресслужба.

Довідково

Служба відновлення у Чернівецькій області має досвід реалізації трьох великих транскордонних проєктів у межах програм ЄС. Крім того, бере участь у проєкті "Транскордонна інфраструктура Siret RO–UKR", що фінансується за програмою Connecting Europe Facility (CEF) та передбачає модернізацію вантажного термінала на МАПП "Порубне–Сірет".

Нагадаємо, про модернізацію пункту пропуску “Порубне – Сірет”, щоб підвищити пропускну спроможність та ефективність маршруту оголосили ще в жовтні 2025 року.

Автор:
Ольга Опенько