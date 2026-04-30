Граждане Львова вернули 6 гектаров земли на месте недостроенной арены в Евробаскет

Апелляционный суд подтвердил решение о возвращении в собственность общины Львова земельного участка площадью более 6 га по ул. Кульпарковский, 226-Г. Ранее эту территорию планировали использовать для строительства мультифункциональной спортивной арены в Чемпионат Европы по баскетболу 2015 года, однако проект остался нереализованным.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Юридический департамент Львовского городского совета .

Стоимость рекреационной земли составляет более 49 млн. грн. Суд признал правомерными требования по расторжению договоров и устранению препятствий в пользовании участком.

История скандального строительства

Землю передали инвестору - ООО "Юнайтед баскетбол инвестментс" - еще в 2013 году. Компания планировала построить пятиэтажную арену, однако из-за начала войны на востоке Украины турнир перенесли, а работы остановили.

Ключевые факты об объекте:

Состояние строительства — комплекс построен только на четверть, пока это недострой на уровне двух этажей.

Попытки реанимации — арену пытались достроить до Евровидения-2017, но конкурс в конце концов прошел в Киеве.

Юридические манипуляции – в 2017 году компания зарегистрировала право собственности на недострой, что создавало риск окончательной потери земли для города.

Владельцы — по данным YouControl, фирма-инвестор входит в группу "Приват", связываемую с Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским.

Судебные разбирательства и результаты

С иском в суд обратилась Франковская окружная прокуратура. Хозяйственный суд Львовской области, а впоследствии и апелляционная инстанция, приняли сторону общины, отменив право собственности инвестора на незавершенное строительство.

Хотя решение апелляции еще может быть оспорено в кассационном порядке, город уже получил возможность распоряжаться этой территорией. Возвращение участка в районе улиц Ряшевской и Кульпарковской позволит обществу реализовать на этой площади другие социально важные проекты.

Напомним, ранее Хозяйственный суд удовлетворил иск по этой же территории на улице Кульпарковской, где годами стоит заброшенный объект, связанный с бизнес-структурами Тимура Миндича.