Громаді Львова повернули 6 гектарів землі на місці недобудованої арени до Євробаскету

недобудована Євробаскет-ареною
Громаді Львова повернули 6 гектарів землі на місці недобудованої арени до Євробаскету / Львівська міська рада

Апеляційний суд підтвердив рішення про повернення у власність громади Львова земельної ділянки площею понад 6 га на вул. Кульпарківській, 226-Г. Раніше цю територію планували використати для будівництва мультифункціональної спортивної арени до Чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року, проте проєкт залишився нереалізованим.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Юридичний департамент Львівської міської ради.

Вартість рекреаційної землі становить понад 49 млн грн. Суд визнав правомірними вимоги щодо розірвання договорів та усунення перешкод у користуванні ділянкою.

Історія скандального будівництва

Землю передали інвестору — ТзОВ "Юнайтед баскетбол інвестментс" — ще у 2013 році. Компанія планувала звести п’ятиповерхову арену, проте через початок війни на сході України турнір перенесли, а роботи зупинили.

Ключові факти про об’єкт:

  • Стан будівництва — комплекс зведений лише на чверть, наразі це недобудова на рівні двох поверхів.
  • Спроби реанімації — арену намагалися добудувати до "Євробачення-2017", але конкурс зрештою пройшов у Києві.
  • Юридичні маніпуляції — у 2017 році компанія зареєструвала право власності на недобуд, що створювало ризик остаточної втрати землі для міста.
  • Власники — за даними YouControl, фірма-інвестор входить до групи "Приват", яку пов’язують із Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Коломойським.

Судові розбори та результати

З позовом до суду звернулася Франківська окружна прокуратура. Господарський суд Львівської області, а згодом і апеляційна інстанція, стали на бік громади, скасувавши право власності інвестора на незавершене будівництво.

Хоча рішення апеляції ще може бути оскаржене в касаційному порядку, місто вже отримало можливість розпоряджатися цією територією. Повернення ділянки в районі вулиць Ряшівської та Кульпарківської дозволить громаді реалізувати на цій площі інші соціально важливі проєкти.

Нагадаємо, раніше Господарський суд задовольнив позов щодо цієї ж території на вулиці Кульпарківській, де роками стоїть закинутий об'єкт, пов’язаний із бізнес-структурами Тімура Міндіча.

Автор:
Максим Кольц