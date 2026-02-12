Гривна или евро: в НБУ объяснили, изменит ли Украина национальную валюту при вступлении в ЕС

Национальный банк Украины считает преждевременным введение евро вместо гривны. Основным условием изменения валюты является приобретение полноправного членства в ЕС и соответствие макроэкономических показателей критериям еврозоны, что обычно становится финальным этапом интеграции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в НБУ в ответ на запрос hromadske.

Преимущества и риски

Переход страны на евро имеет ряд преимуществ: снижение транзакционных издержек; минимизация валютных рисков; улучшение доступа к широкому рынку капитала; стимулирование иностранных инвестиций и торговли Однако есть и риски, в частности, страна теряет инструменты независимой монетарной политики. Также страны сталкиваются со сложностями из-за разницы в уровнях зарплат и цен по сравнению со странами еврозоны.

В Нацбанке отметили, что Еврокомиссия и Европейский центральный банк неоднократно выражали недовольство односторонним использованием евро, в частности, в Черногории, ведь такие действия не соответствуют Договору о ЕС, согласно которому основным условием для использования валюты евроблока вместо национальной валюты является членство страны в ЕС.

Процесс интеграции

После вступления в ЕС страна обязана перейти на евро, но у этого процесса нет фиксированных сроков. Это считается последней стадией интеграции. Для перехода необходимо приблизить ключевые макроэкономические показатели к стандартам еврозоны.

В качестве примера в НБУ привели опыт Словения, которая, несмотря на присоединение к ЕС с 1 мая 2004 года, ввела евро только с 1 января 2007 года, Кипр и Мальта — с 1 января 2008 года, Хорватия — с 1 января 2023 года, а Болгария — 1 января 2026 года.

Болгария в 2025 году выполнила все формальные критерии для вступления в еврозону, в частности по инфляции, бюджетному дефициту, стоимости заимствований и стабильности обменного курса. После перехода на евро София получит место в Управляющем совете Европейского центрального банка. В настоящее время общей валютой пользуется более 350 млн европейцев.