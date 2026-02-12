Гривня або євро: в НБУ пояснили, чи змінить Україна національну валюту під час вступу до ЄС

Національний банк України вважає передчасним запровадження євро замість гривні. Основною умовою для зміни валюти є набуття повноправного членства в ЄС та відповідність макроекономічних показників критеріям єврозони, що зазвичай стає фінальним етапом інтеграції.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в НБУ у відповідь на запит hromadske.

Переваги та ризики

Перехід країни на євро має низку переваг: зниження транзакційних витрат; мінімізація валютних ризиків; поліпшення доступу до широкого ринку капіталу; стимулювання іноземних інвестицій та торгівлі. Однак є і ризики, зокрема країна втрачає інструменти незалежної монетарної політики. Також країни стикаються зі складнощами через різницю в рівнях зарплат та цін порівняно з країнами єврозони.

У Нацбанку зазначили, що Єврокомісія та Європейський центральний банк неодноразово висловлювали незадоволення одностороннім використанням євро, зокрема в Чорногорії, адже такі дії не відповідають Договору про ЄС, відповідно до якого, основною умовою для використання валюти євроблоку замість національної валюти є членство країни в ЄС.

Процес інтеграції

Після вступу до ЄС країна зобов'язана перейти на євро, але цей процес не має фіксованих термінів. Це вважається останньою стадією інтеграції. Для переходу необхідно наблизити ключові макроекономічні показники до стандартів єврозони.

Як приклад в НБУ навели досвід Словенія, яка попри приєднання до ЄС із 1 травня 2004 року, запровадила євро лише з 1 січня 2007 року, Кіпр і Мальта — з 1 січня 2008 року, Хорватія — з 1 січня 2023, а Болгарія — 1 січня 2026 року.

Болгарія у 2025 році виконала всі формальні критерії для вступу до єврозони, зокрема щодо інфляції, бюджетного дефіциту, вартості запозичень і стабільності обмінного курсу. Після переходу на євро Софія отримає місце в Керівній раді Європейського центрального банку. Наразі спільною валютою користуються понад 350 млн європейців.