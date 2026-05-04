Гривна укрепилась: почему НБУ снизил продажу валюты в апреле

Национальный банк Украины в апреле сократил валютные интервенции на межбанковском рынке почти на четверть, в то время как курс гривны к доллару продемонстрировал незначительные колебания и завершил месяц относительной стабильностью.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Почему доллар почти не растет в Украине

НБУ) в апреле сократил интервенции на межбанковском валютном рынке на $1,18 млрд, или на 24,8% — до $3,59 млрд. В то же время официальный курс гривны к доллару снизился на 0,4%, или почти на 17 копеек по сравнению с ростом на 59 копеек в марте.

За последнюю неделю НБУ также снизил продажу валюты на межбанке на $33,8 млн, или на 4,2%, — до $778,6 млн.

Согласно данным центробанка, за первые четыре дня прошлой недели среднедневное отрицательное сальдо купли и продажи валюты юридическими лицами уменьшилось до $100,1 млн. против $132,9 млн. за аналогичный период неделей ранее и суммарно составило $400,3 млн.

Официальный курс гривны к доллару, начавший неделю на уровне 44,0039 грн/$1, завершил его укреплением до 43,9630 грн/$1.

На наличном рынке курс доллара за неделю также почти не изменился: курс покупки вырос на 1 копейку – до 43,63 грн/$1, тогда как курс продажи повысился на 3 копейки – до 44,00 грн/$1.

В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.