Гривня зміцнилася: чому НБУ зменшив продаж валюти у квітні

Курс гривні до долара: статистика НБУ та міжбанк / Depositphotos

Національний банк України у квітні скоротив валютні інтервенції на міжбанківському ринку майже на чверть, тоді як курс гривні до долара продемонстрував незначні коливання та завершив місяць відносною стабільністю.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Чому долар майже не росте в Україні

НБУ) у квітні скоротив інтервенції на міжбанківському валютному ринку на $1,18 млрд, або на 24,8%, — до $3,59 млрд. Водночас офіційний курс гривні до долара знизився на 0,4%, або майже на 17 копійок, порівняно зі зростанням на 59 копійок у березні.

За останній тиждень НБУ також зменшив продаж валюти на міжбанку на $33,8 млн, або на 4,2%, — до $778,6 млн.

Згідно з даними центробанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу валюти юридичними особами зменшилося до $100,1 млн проти $132,9 млн за аналогічний період тижнем раніше та сумарно становило $400,3 млн.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав тиждень на рівні 44,0039 грн/$1, завершив його зміцненням до 43,9630 грн/$1.

На готівковому ринку курс долара за тиждень також майже не змінився: курс купівлі зріс на 1 копійку - до 43,63 грн/$1, тоді як курс продажу підвищився на 3 копійки - до 44,00 грн/$1.

У травні 2026 року валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак ця стабільність матиме керований характер. Експерти не очікують різких курсових коливань, проте наголошують: гривня залишатиметься під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, а ключову роль у стримуванні волатильності відіграватиме Національний банк.

Автор:
Ольга Опенько