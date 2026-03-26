Группа Enselco Веревского завершила интеграцию агрохолдинга экс-министра Абромавичуса: ее земельный банк вырос до 190 000 га

Группа Enselco Андрея Веревского завершила ключевой этап интеграции производственных активов группы "Агро-Регион", приобретенных в начале 2026 года. За два месяца компания провела операционную и технологическую синхронизацию объединенных мощностей.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу группы.

В структуру Enselco вошли около 41 тыс. га земельного банка "Агро-Региона" вместе с производственными и инфраструктурными активами в Киевской, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областях. Общий земельный банк группы после интеграции увеличился до 190 тыс. га.

В рамках объединения была пересмотрена организационная структура, унифицированы производственные процессы и агротехнологии. Весенняя посевная кампания планируется по единым стандартам. Также сформированы логистические маршруты для перевозки урожая 2026 года, объем которого оценивается на уровне 1,4 млн тонн.

В пресс-службе отмечают, что в результате интеграции сформирован один из самых мощных агрокластеров в Украине.

Компания также привела в общий формат процессы планирования, организации и финансового контроля, а также провела первичную цифровую интеграцию. Техника, которая будет работать в сезоне, подключена к единому диспетчерскому центру. Такой подход, как добавляют в пресс-службе, позволит обеспечить управляемость бизнеса и заложить основу для дальнейшего роста эффективности на пути достижения планов 2026 года.

Руководитель Enselco Александр Огуй отметил, что группа компаний покупала не просто гектары, а инвестировала в развитие и эффективность.

"Сегодня мы видим, что Enselco стал не просто больше – компания, за счет объединения усилий объединенных команд, стала сильнее. Посевная 2026 года – это наш первый большой экзамен на синергию, и мы начинаем его с единым центром управления и синхронизированной командой", – добавил он.

Об Enselco, Kernel и "Агро-Регион"

Группа компаний Enselco образовалась в 2022 году путем продажи части земельных активов с инфраструктурой, входивших в группу Kernel. Сегодня ГК "Энселко" объединяет аграрные предприятия ООО "Энселко Агро", ООО "Агрополис", ЧСП АФ "Билозирська", а с января 2026 года – и активы группы компаний "Агро-Регион". Главное направление деятельности компании – выращивание зерновых и масличных культур. Бенефициарным владельцем является Андрей Веревский.

Группа "Агро-Регион" – это интегрированный сельскохозяйственный бизнес, основная деятельность которого включает выращивание кукурузы, пшеницы, подсолнечника, рапса и сои. Ее производственная инфраструктура состоит из трех современных элеваторов с общей емкостью хранения около 200 000 тонн.

В январе 2026 года Delo.ua писало, что группа Enselco завершила приобретение агрохолдинга "Агро-Регион", совладельцем которого был бывший министр экономики Украины Айварас Абромавичус. В инвесткомпании Dragon Capital отмечали, что это соглашение является одним из крупнейших сделок по слиянию и поглощению в украинском аграрном секторе с начала полномасштабной войны. Аналитический отдел Forbes Ukraine посчитал, что приобретение "Агро-Региона" со всеми активами стоило Веревскому по меньшей мере $100 млн.

Kernel является крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла, крупнейшим экспортером зерна из Украины и оператором разветвленной сети логистических активов. Компания также входит в список ведущих производителей зерновых и масличных культур в Украине.

В 2025 финансовом году Kernel экспортировал на мировые рынки около 8 млн тонн агропродукции, а доля компании в мировом экспорте подсолнечного масла составляет около 10%. По итогам 2025 года он уплатил в бюджеты всех уровней 5,7 млрд грн налогов и сборов. В то же время совокупные потери предприятий Kernel от военной агрессии РФ только за последний год оцениваются почти в 135 млн грн.