Група Enselco Веревського завершила інтеграцію агрохолдингу ексміністра Абромавичуса: її земельний банк зріс до 190 000 га

Група Enselco Андрія Веревського завершила ключовий етап інтеграції виробничих активів групи "Агро-Регіон", придбаних на початку 2026 року. За два місяці компанія провела операційну та технологічну синхронізацію об’єднаних потужностей.

До структури Enselco увійшло близько 41 тис. га земельного банку "Агро-Регіону" разом із виробничими та інфраструктурними активами в Київській, Чернігівській, Житомирській та Хмельницькій областях. Загальний земельний банк групи після інтеграції зріс до 190 тис. га.

У межах об’єднання було переглянуто організаційну структуру, уніфіковано виробничі процеси та агротехнології. Весняна посівна кампанія планується за єдиними стандартами. Також сформовано логістичні маршрути для перевезення врожаю 2026 року, обсяг якого оцінюється на рівні 1,4 млн тонн.

У пресслужбі зазначають, що внаслідок інтеграції сформовано один із найпотужніших агрокластерів в Україні.

Компанія також привела до спільного формату процеси планування, організації та фінансового контролю, а також провела первинну цифрову інтеграцію. Техніка, яка працюватиме в сезоні, підключена до єдиного диспетчерського центру. Такий підхід, як додають у пресслужбі, дозволить забезпечити керованість бізнесу та закласти основу для подальшого зростання ефективності на шляху досягнення планів 2026 року.

Керівник Enselco Олександр Огуй зазначив, що група компаній купувала не просто гектари, а інвестувала в розвиток та ефективність.

"Сьогодні ми бачимо, що Enselco став не просто більшим – компанія, за рахунок обʼєднанню зусиль обʼєднаних команд, стала більш сильною. Посівна 2026 року – це наш перший великий іспит на синергію, і ми розпочинаємо його з єдиним центром управління та синхронізованою командою", – додав він.

Про Enselco, Kernel і "Агро-Регіон"

Група компаній Enselco утворилася у 2022 році шляхом продажу частини земельних активів з інфраструктурою, що входили до групи Kernel. Сьогодні ГК "Енселко" об’єднує аграрні підприємства ТОВ "Енселко Агро", ТОВ "Агрополіс", ПСП АФ "Білозірська", а з січня 2026 року – і активи групи компаній “Агро-Регіон”. Головний напрямок діяльності компанії – вирощування зернових і олійних культур. Бенефіціарним власником є Андрій Веревський.

Група "Агро-Регіон" – це інтегрований сільськогосподарський бізнес, основна діяльність якого включає вирощування кукурудзи, пшениці, соняшнику, ріпаку та сої. Її виробнича інфраструктура складається з трьох сучасних елеваторів із загальною ємністю зберігання близько 200 000 тонн.

У січня 2026 року Delo.ua писало, що група Enselco завершила придбання агрохолдингу "Агро-Регіон", співвласником якого був колишній міністр економіки України Айварас Абромавичус. У інвесткомпанії Dragon Capital зазначали, що ця угода є однією з найбільших угод зі злиття та поглинання в українському аграрному секторі з початку повномасштабної війни. Аналітичний відділ Forbes Ukraine порахував, що придбання "Агро-Регіону" з усіма активами коштувало Веревському щонайменше $100 млн.

Kernel – найбільший у світі виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України та оператор розгалуженої мережі логістичних активів. Компанія також входить до провідних виробників зернових та олійних культур в Україні.

У 2025 фінансовому році Kernel експортував на світові ринки близько 8 млн тонн агропродукції, а частка компанії у світовому експорті соняшникової олії становить близько 10%. За підсумками 2025 року він сплатив до бюджетів усіх рівнів 5,7 млрд грн податків і зборів. Водночас сукупні втрати підприємств Kernel від військової агресії РФ лише за останній рік оцінюються у майже 135 млн грн.