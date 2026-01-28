Найбільша угода за час війни: агрохолдинг колишнього міністра економіки купив Андрій Веревський

Група Enselco Андрія Веревського завершила придбання одного з провідних аграрних холдингів України "Агро-Регіон", співвласником якого був колишній міністр економіки Айварас Абромавичус. Ця угода стала однією з найбільших в українському аграрному секторі з початку повномасштабної війни .

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба інвестиційної компанії Dragon Capital, яка супроводжувала угоду.

Зазначається, що угода була завершена після виконання звичайних умов закриття та отримання необхідних регуляторних дозволів.

У Dragon Capital підкреслили, що ця угода є однією з найбільших угод зі злиття та поглинання в українському аграрному секторі з початку повномасштабної війни.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 8 січня дозволив кіпрській Kapenata Limited, яка пов’язана з агрохолдингом "Енселко Агро", придбати 9 компаній агрохолдингу "Агро-Регіон".

Угоду оцінюють у $100–110 млн

Угода передбачає купівлю всієї компанії, включно з корпоративними правами, земельним банком, технікою та елеваторними потужностями.

З урахуванням географії активів та якості земель, земельні посередники оцінюють орієнтовний діапазон угоди в $100–110 млн (включаючи корпоративні права, основні засоби, елеватори)

Згідно з інформацією "Енселко Агро" в 2023 році було виділено з агрохолдингу Kernel, та наразі має земельний банк 134 тис. га в Хмельницькій та Тернопільській областях.

Про "Агро-Регіон

Група "Агро-Регіон" – це інтегрований сільськогосподарський бізнес із земельним банком площею приблизно 41 000 гектарів, розташованим у Київській, Чернігівській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Основна діяльність групи включає вирощування кукурудзи, пшениці, соняшнику, ріпаку та сої. Її виробнича інфраструктура складається з трьох сучасних елеваторів із загальною ємністю зберігання близько 200 000 тонн.

За даними YouControl основними бенефіціарами "Агро-Регіону" через компанію "Гарна Стокгольм холдинг АБ" є колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус (більше 53,6%) та Ларс Пітер Елам Хаканссон (44,28%).

Про Kernel

Агрохолдинг Kernel — найбільший в Україні виробник та експортер зернових, лідер світового ринку соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку компанії припадає близько 8% світового експорту соняшникової олії. Свою продукцію Kernel постачає до понад 60 країн. З листопада 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).

До війни Kernel посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Компанія є лідером із виробництва та продажу бутильованої олії в Україні (Щедрий Дар, Стожар, Чумак).

Найбільшим акціонером Kernel через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський.

Унаслідок російського удару по Одеській області в ніч на 25 грудня постраждав Іллічівський олійножировий комбінат у місті Чорноморськ, який належить компанії Kernel, найбільшому виробнику й експортеру соняшникової олії в Україні.