Крупнейшая сделка за время войны: агрохолдинг бывшего министра экономики купил Андрей Веревский

Группа Enselco Андрея Веревского завершила приобретение одного из ведущих аграрных холдингов Украины "Агро-Регион", совладельцем которого был бывший министр экономики Айварас Абромавичюс. Это соглашение стало одним из крупнейших в украинском аграрном секторе с начала полномасштабной войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба инвестиционной компании Dragon Capital, сопровождавшей соглашение.

Соглашение было завершено после выполнения обычных условий закрытия и получения необходимых регуляторных разрешений.

В Dragon Capital подчеркнули, что это соглашение является одним из крупнейших соглашений по слиянию и поглощению в украинском аграрном секторе с начала полномасштабной войны .

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 8 января разрешил кипрской Kapenata Limited, связанной с агрохолдингом "Энселко Агро", приобрести 9 компаний агрохолдинга "Агро-Регион".

Сделка оценивается в $100–110 млн.

Соглашение предусматривает покупку всей компании, включая корпоративные права, земельный банк, технику и элеваторные мощности.

С учетом географии активов и качества земель земельные посредники оценивают ориентировочный диапазон сделки в $100–110 млн (включая корпоративные права, основные средства, элеваторы)

Согласно информацией "Энселко Агро" в 2023 году было выделено из агрохолдинга Kernel, и в настоящее время земельный банк имеет 134 тыс. га в Хмельницкой и Тернопольской областях.

О "Агро-Регион

Группа "Агро-Регион" – это интегрированный сельскохозяйственный бизнес с земельным банком площадью около 41 000 гектаров, расположенным в Киевской, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Основная деятельность группы включает выращивание кукурузы, пшеницы, подсолнечника, рапса и сои. Ее производственная инфраструктура состоит из трех современных элеваторов с общей емкостью хранения около 200 000 тонн.

По данным YouControl, основными бенефициарами "Агро-Региона" через компанию "Хорошая Стокгольм холдинг АБ" являются бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус (более 53,6%) и Ларс Питер Элам Хаканссон (44,28%).

О Kernel

Агрохолдинг Kernel является крупнейшим в Украине производителем и экспортером зерновых, лидером мирового рынка подсолнечного масла, ключевым поставщиком сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю компании приходится около 8% мирового экспорта подсолнечного масла. Свою продукцию Kernel поставляет более чем в 60 стран. С ноября 2007 г. акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE).

До войны Kernel занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Компания является лидером по производству и продаже бутилированного масла в Украине (Щедрый Дар, Стожар, Чумак).

Самым большим акционером Kernel через Namsen Ltd. есть украинский бизнесмен Андрей Веревский.

В результате российского удара по Одесской области в ночь на 25 декабря пострадал Ильичевский масложировой комбинат в городе Черноморск, принадлежащий компании Kernel, крупнейшему производителю и экспортеру подсолнечного масла в Украине.