Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в Харьковской области: ряд рейсов задерживаются (ФОТО)

Вечером 2 апреля грузовик столкнулся с пассажирским поездом на переезде вблизи железнодорожной станции Коломак в Харьковской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили Укрзализныця и Нацполиция.

Отмечается, что авария произошла в селе Шелестово Богодуховского района с участием пассажирского поезда сообщением Харьков - Полтава.

Машинисту удалось вовремя применить экстренное торможение перед столкновением и смягчить удар. Прошло без пострадавших среди пассажиров. Пострадал водитель грузовика, ему оказана медицинская помощь.

В результате столкновения вагоны поезда сошли с рельсов. Поврежден локомотив и, как минимум, один из вагонов поезда.

Из-за аварии рейсы харьковского направления будут следовать по объездному маршруту с задержками. Пассажиры поезда № 21/22, путешествие которого прервал грузовик на переезде, уже размещены в резервных вагонах и проезжают Миргород.

По состоянию на утро 3 апреля еще продолжаются восстановительные работы вблизи Коломака. Поэтому "Укрзализныця" изменила маршрут следования еще двух поездов на резервный: № 94 Холм - Харьков и № 8 Одесса - Харьков отправятся через Полтаву-Киевскую - Полтаву-Южную - Берестин - Мерефу (минуя Люботин).

Ожидаемая задержка составит до 2 часов.

Именно так на Одесской железной дороге во время эвакуации пассажиров погибла проводница "Укрзализныци". Встречный поезд, также направлявшийся к своей эвакуационной остановке, нанес ей смертельные травмы. Кроме того, травмы средней тяжести получил один из пассажиров.

А утром 24 марта российская армия снова атаковала железную дорогу на Харьковской области. Дрон попал в вагон пригородного поезда: один пассажир погиб .