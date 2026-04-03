Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в Харьковской области: ряд рейсов задерживаются (ФОТО)

Грузовик и поезд столкнулись в Харьковской области / Нацполиция

Вечером 2 апреля грузовик столкнулся с пассажирским поездом на переезде вблизи железнодорожной станции Коломак в Харьковской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили Укрзализныця и Нацполиция.

Отмечается, что авария произошла в селе Шелестово Богодуховского района с участием пассажирского поезда сообщением Харьков - Полтава.

Машинисту удалось вовремя применить экстренное торможение перед столкновением и смягчить удар. Прошло без пострадавших среди пассажиров. Пострадал водитель грузовика, ему оказана медицинская помощь.

В результате столкновения вагоны поезда сошли с рельсов. Поврежден локомотив и, как минимум, один из вагонов поезда.

Из-за аварии рейсы харьковского направления будут следовать по объездному маршруту с задержками. Пассажиры поезда № 21/22, путешествие которого прервал грузовик на переезде, уже размещены в резервных вагонах и проезжают Миргород.

По состоянию на утро 3 апреля еще продолжаются   восстановительные работы вблизи Коломака. Поэтому "Укрзализныця" изменила маршрут следования еще двух поездов на резервный: № 94 Холм - Харьков и № 8 Одесса - Харьков отправятся через Полтаву-Киевскую - Полтаву-Южную - Берестин - Мерефу (минуя Люботин).

Ожидаемая задержка составит до 2 часов.

Напомним, "Укрзализныця" ужесточает правила безопасности пассажиров в поездах, чтобы путешествия оставались предсказуемыми и безопасными даже в чрезвычайных ситуациях.

Эвакуация при дроновой опасности для пассажирских поездов спасает жизнь, но может нести и критическую опасность при малейшей неосторожности.

Именно так на Одесской железной дороге во время эвакуации пассажиров погибла проводница "Укрзализныци". Встречный поезд, также направлявшийся к своей эвакуационной остановке, нанес ей смертельные травмы. Кроме того, травмы средней тяжести получил один из пассажиров.

А утром 24 марта российская армия снова атаковала железную дорогу на Харьковской области. Дрон попал в вагон пригородного поезда:   один пассажир погиб .

Автор:
Светлана Манько