Вантажівка зіткнулася з пасажирським поїздом на Харківщині: низка рейсів затримуються (ФОТО)

Увечері 2 квітня вантажівка зіткнулася з пасажирським поїздом на переїзді поблизу залізничної станції Коломак у Харківський області.

Як пише Delo.ua, про це повідомили Укрзалізниця та Нацполіція.

Зазначається, що аварія сталася у селі Шелестове Богодухівського району за участі пасажирського поїзда сполученням Харків — Полтава.

Машиністу вдалося вчасно застосувати екстрене гальмування перед зіткненням і пом’якшити удар. Минулося без постраждалих серед пасажирів. Постраждав водій вантажівки, йому надано медичну допомогу.

Внаслідок зіткнення вагони поїзда зійшли з рейок. Пошкоджено локомотив і, як мінімум, один з вагонів поїзда.

Через аварію рейси харківського напрямку прямуватимуть об’їзним маршрутом із затримками. Пасажири поїзда № 21/22, подорож якого перервала вантажівка на переїзді, вже розміщені у резервних вагонах і наразі проїжджають Миргород.

Станом на ранок 3 квітня ще тривають відновлювальні роботи поблизу Коломака. Тому "Укрзалізниця" змінила маршрут слідування ще двох поїздів на резервний: № 94 Холм — Харків та № 8 Одеса — Харків вирушать через Полтаву-Київську — Полтаву-Південну — Берестин — Мерефу (оминаючи Люботин).

Очікувана затримка складе до 2 годин.

