Грузовикам частично ограничат движение по трассе Одесса-Киев
С 22 марта на участке автомобильной дороги М-05 недалеко от села Вита-Почтовая вводятся временные ограничения для транспортных средств высотой более 4 метров из-за строительства пролетного строения эстакады.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.
Ограничения относятся к участкам М-05 от км 21+946 до км 22+940 и будут действовать в течение всего периода выполнения строительных работ.
С обоих направлений движения установят габаритные металлические рамки, чтобы повысить безопасность и предотвратить въезд крупногабаритного транспорта в зону проведения работ.
Отмечается, что водители транспортных средств высотой более 4 метров с грузом или без него должны учитывать эти изменения при планировании маршрутов. Работы производятся в пределах транспортной развязки, где строится эстакада для повышения пропускной способности и безопасности дорожного движения.
Напомним, на дорогах государственного значения продолжаются текущие ремонты. Только в сутки ликвидировано 91 тыс. м² поврежденного покрытия на 15 международных и национальных маршрутах. К работам привлечено более 1300 дорожников в 144 бригадах.