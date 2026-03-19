Грузовикам частично ограничат движение по трассе Одесса-Киев

С 22 марта на участке автомобильной дороги М-05 недалеко от села Вита-Почтовая вводятся временные ограничения для транспортных средств высотой более 4 метров из-за строительства пролетного строения эстакады.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Ограничения относятся к участкам М-05 от км 21+946 до км 22+940 и будут действовать в течение всего периода выполнения строительных работ.

С обоих направлений движения установят габаритные металлические рамки, чтобы повысить безопасность и предотвратить въезд крупногабаритного транспорта в зону проведения работ.

Отмечается, что водители транспортных средств высотой более 4 метров с грузом или без него должны учитывать эти изменения при планировании маршрутов. Работы производятся в пределах транспортной развязки, где строится эстакада для повышения пропускной способности и безопасности дорожного движения.

Напомним, на дорогах государственного значения продолжаются текущие ремонты. Только в сутки ликвидировано 91 тыс. м² поврежденного покрытия на 15 международных и национальных маршрутах. К работам привлечено более 1300 дорожников в 144 бригадах.