Ремонт трасс государственного значения: объемы работ и важнейшие маршруты

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Ремонты на ключевых трассах

Только за 18 марта дорожники ликвидировали 91 тыс. м² повреждений на 15 международных маршрутах и отдельных участках национальных трасс. К работам было привлечено 144 бригады, в составе которых работали 1305 специалистов.

Наибольшие объемы работ зафиксированы на следующих автодорогах:

М-05 Киев – Одесса – 17,5 тыс. м².

М-06 Киев – Чоп – 15,8 тыс. м².

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск – 8,1 тыс. м².

М-03 Киев – Харьков – Довжанский – 5,7 тыс. м².

На 19 марта текущие ремонты продолжаются на ключевых дорогах государственного значения по всей стране. С учетом погодных условий к работам будет привлечено 150 бригад, насчитывающих более 1300 дорожников.

Водителей просят соблюдать временную организацию движения, дорожных знаков и установленные ограничения скорости в зонах проведения ремонтных работ.

Напомним, в течение 16 марта дорожники ликвидировали более 85 тыс. м² повреждений на 16 международных и отдельных национальных трассах, привлекая 1 237 специалистов.