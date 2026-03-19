Ремонт трасс государственного значения: объемы работ и важнейшие маршруты

Дорожники восстанавливают автодороги / Агентство восстановления

На дорогах государственного значения продолжаются текущие ремонты: только в сутки ликвидировано 91 тыс. м² поврежденного покрытия на 15 международных и национальных маршрутах. К работам привлечено более 1300 дорожников в 144 бригадах.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Ремонты на ключевых трассах

Только за 18 марта дорожники ликвидировали 91 тыс. м² повреждений на 15 международных маршрутах и отдельных участках национальных трасс. К работам было привлечено 144 бригады, в составе которых работали 1305 специалистов.

Наибольшие объемы работ зафиксированы на следующих автодорогах:

  • М-05 Киев – Одесса – 17,5 тыс. м².
  • М-06 Киев – Чоп – 15,8 тыс. м².
  • М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск – 8,1 тыс. м².
  • М-03 Киев – Харьков – Довжанский – 5,7 тыс. м².

На 19 марта текущие ремонты продолжаются на ключевых дорогах государственного значения по всей стране. С учетом погодных условий к работам будет привлечено 150 бригад, насчитывающих более 1300 дорожников.

Водителей просят соблюдать временную организацию движения, дорожных знаков и установленные ограничения скорости в зонах проведения ремонтных работ.

Напомним, в течение 16 марта дорожники ликвидировали более 85 тыс. м² повреждений на 16 международных и отдельных национальных трассах, привлекая 1 237 специалистов.

Автор:
Ольга Опенько