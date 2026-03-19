Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Ремонт трас державного значення: обсяги робіт та найважливіші маршрути

Дорожники відновлюють автошляхи / Агентство відновлення

На дорогах державного значення тривають поточні ремонти: лише за добу ліквідовано 91 тис. м² пошкодженого покриття на 15 міжнародних та національних маршрутах. До робіт залучено понад 1 300 дорожників у 144 бригадах.

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Ремонти на ключових трасах

Лише за 18 березня дорожники ліквідували 91 тис. м² пошкоджень на 15 міжнародних маршрутах та окремих ділянках національних трас. До робіт було залучено 144 бригади, у складі яких працювали 1 305 фахівців.

Найбільші обсяги робіт зафіксовані на таких автошляхах:

  • М-05 Київ — Одеса — 17,5 тис. м².
  • М-06 Київ — Чоп — 15,8 тис. м².
  • М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ — 8,1 тис. м².
  • М-03 Київ — Харків — Довжанський — 5,7 тис. м².

Станом на 19 березня поточні ремонти продовжуються на ключових дорогах державного значення по всій країні. З урахуванням погодних умов до робіт буде залучено 150 бригад, що налічують понад 1 300 дорожників.

Водіїв просять дотримуватися тимчасової організації руху, дорожніх знаків та встановлених обмежень швидкості у зонах проведення ремонтних робіт.

Нагадаємо, протягом 16 березня дорожники ліквідували понад 85 тис. м² пошкоджень на 16 міжнародних та окремих національних трасах, залучивши 1 237 фахівців.

Ольга Опенько