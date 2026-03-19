Вантажівкам частково обмежать рух трасою Одеса-Київ
З 22 березня на ділянці автомобільної дороги М-05 неподалік села Віта-Поштова вводяться тимчасові обмеження для транспортних засобів заввишки понад 4 метри через будівництво прогонової будови естакади.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.
Обмеження стосуються ділянки М-05 від км 21+946 до км 22+940 і діятимуть протягом усього періоду виконання будівельних робіт.
З обох напрямків руху встановлять габаритні металеві рамки, аби підвищити безпеку та запобігти в’їзду великогабаритного транспорту в зону проведення робіт.
Зазначається, що водії транспортних засобів заввишки понад 4 метри, з вантажем або без нього, мають враховувати ці зміни під час планування маршрутів. Роботи проводяться у межах транспортної розв’язки, де будується естакада для підвищення пропускної здатності та безпеки дорожнього руху.
Нагадаємо, на дорогах державного значення тривають поточні ремонти. Лише за добу ліквідовано 91 тис. м² пошкодженого покриття на 15 міжнародних та національних маршрутах. До робіт залучено понад 1 300 дорожників у 144 бригадах.