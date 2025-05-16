Гуляйполе получит помощь от Ивано-Франковска: на что потратят 5,8 миллиона гривен

Ивано-Франковск выделил 5,8 миллиона гривен субвенции Гуляйпольской общине Запорожской области. Эти деньги пойдут на приобретение грузовика с краном-манипулятором для устранения разрушений, вызванных войной.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

Отмечается, что решение принято в рамках проекта "Бок о бок: сплоченные общины", направленного на поддержку общин-форпостов в прифронтовых регионах.

Кроме Гуляйполя Ивано-Франковск уже наладил партнерство с общинами Покровская (Донецкая область), Покровского (Днепропетровская область) и Купянская (Харьковская область).

Этот автомобиль поможет в реализации мероприятий городской целевой программы безопасности населения, территорий и инфраструктуры во время чрезвычайных ситуаций, а также устранении последствий войны.

В случае неиспользования этих средств до конца 2025 года они останутся на счету общины с возможностью использования в 2026 году по целевому назначению.

Напомним, 15 апреля Кабмин принял решение о выделении 180 общинам в девяти прифронтовых регионах 1,8 млрд грн, которые пойдут на срочные нужды. В частности, благодаря этим средствам будут построены укрытия и проведены аварийно-восстановительные работы после российских обстрелов.