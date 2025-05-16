Гуляйполе отримає допомогу від Івано-Франківська: на що потратять 5,8 мільйона гривень

Івано-Франківськ виділив 5,8 мільйона гривень субвенції Гуляйпільській громаді Запорізької області. Ці гроші підуть на придбання вантажівки з краном-маніпулятором для усунення руйнувань, спричинених війною.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що рішення ухвалено в межах проєкту “Пліч-о-пліч: згуртовані громади”, спрямованого на підтримку громад-форпостів у прифронтових регіонах.

Крім Гуляйполя, Івано-Франківськ уже налагодив партнерство з громадами Покровська (Донецька область), Покровського (Дніпропетровська область) та Куп’янська (Харківська область).

Цей автомобіль допоможе в реалізації заходів міської цільової програми з безпеки населення, територій та інфраструктури під час надзвичайних ситуацій, а також усуненні наслідків війни.

У разі невикористання цих коштів до кінця 2025 року, вони залишаться на рахунку громади з можливістю використання у 2026 році за цільовим призначенням.

Нагадаємо, 15 квітня Кабмін ухвалив рішення про виділення 180 громадам у дев’яти прифронтових регіонах 1,8 млрд грн, які підуть на нагальні потреби. Зокрема, завдяки цим коштам будуть побудовані укриття та проведені аварійно-відновлювальні роботи після російських обстрілів.