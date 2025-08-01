Helion Energy строит термоядерную электростанцию для питания дата-центров Microsoft

Американский стартап Helion Energy, поддерживаемый основателем OpenAI Сэм Альтман и венчурным фондом SoftBank, начал строительство первой термоядерной электростанции, которая будет поставлять энергию для центров обработки данных корпорации Microsoft.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Объект будет расположен в городке Малага, штат Вашингтон, рядом с рекой Колумбия, где уже работает гидроэлектростанция Rock Island Dam. Ожидается, что установка заработает до 2028 года.

Технология термоядерного синтеза предполагает столкновение атомов с высвобождением большого количества энергии без загрязнения окружающей среды и образования опасных радиоактивных отходов. Однако до сих пор ни одна компания в мире не смогла достичь коммерчески эффективного синтеза — когда производится больше энергии, чем тратится на реакцию.

Helion работает над решением этой проблемы на базе своего прототипа Polaris в Эверетте, а компоненты для будущей установки под названием Orion будут изготовлять там же.

Генеральный директор Helion Дэвид Киртли заявил, что Orion будет подключен к той же энергосети, которая питает дата-центры Microsoft в регионе. В самой Microsoft подтверждают заинтересованность в использовании безуглеродных источников энергии, в частности ядерной. По словам директора по устойчивому развитию компании Мелани Накагавы, ставка на термоядерный синтез является долгосрочной.

"Мы видим прогресс компаний типа Helion и надеемся, что коммерческая реализация этой технологии возможна уже в этом десятилетии", - отметила она.

Этот проект станет первым случаем коммерческой интеграции термоядерной энергетики в технологическую инфраструктуру масштабной ИТ-компании.

Добавим, что кроме Microsoft еще один техногигант Google подписал знаковое соглашение об использовании электроэнергии, произведенной небольшими ядерными реакторами, для обеспечения своих усилий в сфере искусственного интеллекта .