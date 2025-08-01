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Helion Energy будує термоядерну електростанцію для живлення дата-центрів Microsoft

електростанція
Microsoft інвестує в термоядерну енергію для живлення дата-центрів / Depositphotos

Американський стартап Helion Energy, який підтримують засновник OpenAI Сем Альтман та венчурний фонд SoftBank, розпочав будівництво першої термоядерної електростанції, що постачатиме енергію для центрів обробки даних корпорації Microsoft.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Об'єкт буде розташований у містечку Малага, штат Вашингтон, поряд із річкою Колумбія, де вже працює гідроелектростанція Rock Island Dam. Очікується, що установка запрацює до 2028 року.

Технологія термоядерного синтезу передбачає зіткнення атомів із вивільненням великої кількості енергії без значного забруднення довкілля та утворення небезпечних радіоактивних відходів. Проте досі жодна компанія у світі не змогла досягти комерційно ефективного синтезу — коли виробляється більше енергії, ніж витрачається на реакцію.

Helion працює над вирішенням цієї проблеми на базі свого прототипу Polaris в Еверетті, а компоненти для майбутньої установки, що має назву Orion, виготовлятимуть там само.

Генеральний директор Helion Девід Кіртлі заявив, що Orion буде під’єднано до тієї самої енергомережі, яка живить дата-центри Microsoft у регіоні. У самій Microsoft підтверджують зацікавленість у використанні безвуглецевих джерел енергії, зокрема — ядерної. За словами директорки зі сталого розвитку компанії Мелані Накагави, ставка на термоядерний синтез є довгостроковою.

"Ми бачимо прогрес компаній на кшталт Helion і сподіваємося, що комерційна реалізація цієї технології можлива вже цього десятиліття", - зазначила вона.

Цей проєкт стане першим випадком комерційної інтеграції термоядерної енергетики у технологічну інфраструктуру масштабної ІТ-компанії.

Додамо, що окрім Microsoft, ще один техногігант Google підписав знакову угоду про використання електроенергії, виробленої невеликими ядерними реакторами, для забезпечення своїх зусиль у сфері штучного інтелекту.

Автор:
Тетяна Гойденко