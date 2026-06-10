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Hyundai и Volkswagen возглавили рейтинги бензиновых автомобилей в мае
В мае украинский автопарк пополнили 12,7 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Из общего количества 2,2 тыс. автомобилей были новыми. Регистрации новых бензиновых легковушек снизились на 10% в годовом исчислении.
Еще 10,5 тыс. бензиновых авто были подержанными машинами, импортированными из-за границы. В этом сегменте спад составил 1% против прошлого года.
Самой популярной новой моделью с бензиновым двигателем в мае стал Hyundai Tucson – 190 авто. Второе место заняла Mazda CX-5 с результатом 186 авто, третье – Renault Duster, 113 авто.
В топ-5 новых бензиновых легковушек вошли:
- Hyundai Tucson - 190 авто;
- Mazda CX-5 - 186 авто;
- Renault Duster - 113 авто;
- BMW 3 Series - 110 авто;
- Skoda Karoq - 102 авто.
Среди импортируемых подержанных бензиновых авто лидером стал Volkswagen Tiguan – 668 авто. Далее следуют Volkswagen Golf и Nissan Rogue.
Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто в мае:
- Volkswagen Tiguan - 668 авто;
- Volkswagen Golf - 620 авто;
- Nissan Rogue - 604 авто;
- Audi Q5 - 520 авто;
- Ford Escape - 305 авто.
Данные показывают, что бензиновые автомобили остаются одним из ключевых сегментов украинского авторынка, а наибольший объем регистраций формируют импортируемые автомобили с пробегом.
Напомним, в апреле 2026 года украинский автопарк пополнили 13,6 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.