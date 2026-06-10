Hyundai и Volkswagen возглавили рейтинги бензиновых автомобилей в мае

В мае украинский автопарк пополнили 12,7 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Из общего количества 2,2 тыс. автомобилей были новыми. Регистрации новых бензиновых легковушек снизились на 10% в годовом исчислении.

Еще 10,5 тыс. бензиновых авто были подержанными машинами, импортированными из-за границы. В этом сегменте спад составил 1% против прошлого года.

Самой популярной новой моделью с бензиновым двигателем в мае стал Hyundai Tucson – 190 авто. Второе место заняла Mazda CX-5 с результатом 186 авто, третье – Renault Duster, 113 авто.

В топ-5 новых бензиновых легковушек вошли:

Hyundai Tucson - 190 авто; Mazda CX-5 - 186 авто; Renault Duster - 113 авто; BMW 3 Series - 110 авто; Skoda Karoq - 102 авто.

Среди импортируемых подержанных бензиновых авто лидером стал Volkswagen Tiguan – 668 авто. Далее следуют Volkswagen Golf и Nissan Rogue.

Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто в мае:

Volkswagen Tiguan - 668 авто; Volkswagen Golf - 620 авто; Nissan Rogue - 604 авто; Audi Q5 - 520 авто; Ford Escape - 305 авто.

Данные показывают, что бензиновые автомобили остаются одним из ключевых сегментов украинского авторынка, а наибольший объем регистраций формируют импортируемые автомобили с пробегом.

Напомним, в апреле 2026 года украинский автопарк пополнили 13,6 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.