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Hyundai і Volkswagen очолили рейтинги бензинових авто у травні

автомобілі
Hyundai і Volkswagen очолили рейтинги бензинових авто у травні

У травні український автопарк поповнили 12,7 тис. легкових автомобілів з бензиновими двигунами. Це на 3% менше, ніж за аналогічний період торік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Із загальної кількості 2,2 тис. авто були новими. Реєстрації нових бензинових легковиків знизилися на 10% у річному вимірі.

Ще 10,5 тис. бензинових авто були вживаними машинами, імпортованими з-за кордону. У цьому сегменті спад становив 1% проти минулого року.

Найпопулярнішою новою моделлю з бензиновим двигуном у травні став Hyundai Tucson — 190 авто. Друге місце посіла Mazda CX-5 із результатом 186 авто, третє — Renault Duster, 113 авто.

До топ-5 нових бензинових легковиків увійшли:

  1. Hyundai Tucson — 190 авто;
  2. Mazda CX-5 — 186 авто;
  3. Renault Duster — 113 авто;
  4. BMW 3 Series — 110 авто;
  5. Skoda Karoq — 102 авто.

Серед імпортованих вживаних бензинових авто лідером став Volkswagen Tiguan — 668 авто. Далі йдуть Volkswagen Golf і Nissan Rogue.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто у травні:

  1. Volkswagen Tiguan — 668 авто;
  2. Volkswagen Golf — 620 авто;
  3. Nissan Rogue — 604 авто;
  4. Audi Q5 — 520 авто;
  5. Ford Escape — 305 авто.

Дані показують, що бензинові автомобілі залишаються одним із ключових сегментів українського авторинку, а найбільший обсяг реєстрацій формують імпортовані авто з пробігом.

Нагадаємо, у квітні 2026 року український автопарк поповнили 13,6 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Автор:
Тетяна Гойденко