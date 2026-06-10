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Hyundai і Volkswagen очолили рейтинги бензинових авто у травні
У травні український автопарк поповнили 12,7 тис. легкових автомобілів з бензиновими двигунами. Це на 3% менше, ніж за аналогічний період торік.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Із загальної кількості 2,2 тис. авто були новими. Реєстрації нових бензинових легковиків знизилися на 10% у річному вимірі.
Ще 10,5 тис. бензинових авто були вживаними машинами, імпортованими з-за кордону. У цьому сегменті спад становив 1% проти минулого року.
Найпопулярнішою новою моделлю з бензиновим двигуном у травні став Hyundai Tucson — 190 авто. Друге місце посіла Mazda CX-5 із результатом 186 авто, третє — Renault Duster, 113 авто.
До топ-5 нових бензинових легковиків увійшли:
- Hyundai Tucson — 190 авто;
- Mazda CX-5 — 186 авто;
- Renault Duster — 113 авто;
- BMW 3 Series — 110 авто;
- Skoda Karoq — 102 авто.
Серед імпортованих вживаних бензинових авто лідером став Volkswagen Tiguan — 668 авто. Далі йдуть Volkswagen Golf і Nissan Rogue.
Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто у травні:
- Volkswagen Tiguan — 668 авто;
- Volkswagen Golf — 620 авто;
- Nissan Rogue — 604 авто;
- Audi Q5 — 520 авто;
- Ford Escape — 305 авто.
Дані показують, що бензинові автомобілі залишаються одним із ключових сегментів українського авторинку, а найбільший обсяг реєстрацій формують імпортовані авто з пробігом.
Нагадаємо, у квітні 2026 року український автопарк поповнили 13,6 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.