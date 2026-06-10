Hyundai і Volkswagen очолили рейтинги бензинових авто у травні

У травні український автопарк поповнили 12,7 тис. легкових автомобілів з бензиновими двигунами. Це на 3% менше, ніж за аналогічний період торік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Із загальної кількості 2,2 тис. авто були новими. Реєстрації нових бензинових легковиків знизилися на 10% у річному вимірі.

Ще 10,5 тис. бензинових авто були вживаними машинами, імпортованими з-за кордону. У цьому сегменті спад становив 1% проти минулого року.

Найпопулярнішою новою моделлю з бензиновим двигуном у травні став Hyundai Tucson — 190 авто. Друге місце посіла Mazda CX-5 із результатом 186 авто, третє — Renault Duster, 113 авто.

До топ-5 нових бензинових легковиків увійшли:

Hyundai Tucson — 190 авто; Mazda CX-5 — 186 авто; Renault Duster — 113 авто; BMW 3 Series — 110 авто; Skoda Karoq — 102 авто.

Серед імпортованих вживаних бензинових авто лідером став Volkswagen Tiguan — 668 авто. Далі йдуть Volkswagen Golf і Nissan Rogue.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто у травні:

Volkswagen Tiguan — 668 авто; Volkswagen Golf — 620 авто; Nissan Rogue — 604 авто; Audi Q5 — 520 авто; Ford Escape — 305 авто.

Дані показують, що бензинові автомобілі залишаються одним із ключових сегментів українського авторинку, а найбільший обсяг реєстрацій формують імпортовані авто з пробігом.

Нагадаємо, у квітні 2026 року український автопарк поповнили 13,6 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.